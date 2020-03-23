Экономика
Вести.RuВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»
Компания "Деметра-Холдинг" (входит в ВТБ) приобрела 50% акций компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% зернового терминального комплекса "Тамань" — глубоководного терминала по перевалке зерна.
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Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом
Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля
Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
Происшествия
В российском городе убили полицейского
В Волгограде убит патрульный МВД. Об этом в понедельник, 23 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Здоровье
Нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы представила Марина Гаращенко
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются, в том числе, жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Культура
Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета
Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Экономика
Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку
Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
Здоровье
Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса
Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО направляются в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Происшествия
На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение
"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
Происшествия
Дело возбуждено против инфекциониста, нарушившей карантин в Ставрополе
Следственный комитет возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил об инкубационном периоде коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора РФ со ссылкой на американских коллег рассказали о среднем инкубационном периоде коронавируса (COVID-19).
Политика
Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет
Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
Происшествия
Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии
Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края
23 марта Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по делу экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Политика
В Германии указали, что Россия и Китай пришли на помощь Италии раньше стран ЕС
В борьбе с коронавирусом Италия получила помощь от России и Китая раньше, чем от европейских соседей.
Экономика
Крупная торговая сеть в Украине повысила цены на основные продукты
«Борщевой набор», состоящий в основном из овощей, подорожал на 128%.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин показал себя в новом образе
Прохор Шаляпин показал себя в новом образе Добавим, что в последнее время в жизни Прохора происходит немало изменений.
Культура
В Пензе из-за коронавируса перенесен фестиваль «Jazz May»
Десятый международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May», который планировалось провести на Юбилейной площади Пензы в мае 2020 года, перенесен на неопределенный срок из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).
Политика
Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Политика
Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну
Правительство России частично отменило запрет на въезд белорусов и других граждан стран СНГ через воздушные и другие пункты пропуска в случае, если они возвращаются на родину.
Общество
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Здоровье
Кличко рассказал, сколько людей заболели коронавирусом в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко раскрыл количество жителей города, заболевших коронавирусом нового типа, по состоянию на 23 марта.
Энергетика
С 1 апреля поставки российской нефти в Белоруссию возобновятся
Поставки российской нефти прекратились с января2020 года. Минск не соглашался на предложенные ими ценовые условия.
Происшествия
В Ленобласти от утечки газа погибла сидевшая на карантине девушка
В доме произошла утечка газа и девушка с большой вероятностью умерла от отравления.