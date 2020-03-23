Экономика

Вести.RuВести.RuВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»

Компания "Деметра-Холдинг" (входит в ВТБ) приобрела 50% акций компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% зернового терминального комплекса "Тамань" — глубоководного терминала по перевалке зерна.
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ВТБ выстраивает логистический холдинг

Деловое.ТВ07:13

ВТБ выкупил у украинского агрохолдинга 50% в зерновом терминале в Тамани

Ведомости04:28

ВТБ приобрел 50% «Зернового Терминального Комплекса Тамань»

Finam.Ru03:22

ВТБ приобрел 50% в зерновом терминале Тамани у украинского холдинга Kernel

ПРАЙМ03:40

ВТБ купил 50% в зерновом терминале в Тамани у украинского агрохолдинга

Интерфакс03:39

ВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»

Вести.Ru04:19

ВТБ выкупил долю украинского агрохолдинга в зерновом терминале в Тамани

РБК02:30
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Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом

Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Газета.Ru 06:59
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ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
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В российском городе убили полицейского

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Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета

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Необычный погодный антициклон ожидается в России

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Политика Сегодня вчера в 22:45
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
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Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
РБК 21 марта в 10:15
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Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Взгляд.ру 05:35
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Газета.Ru 04:00
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
РИА Новости 07:56
Происшествия

Дело возбуждено против инфекциониста, нарушившей карантин в Ставрополе

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
РЕН ТВ 08:19
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил об инкубационном периоде коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора РФ со ссылкой на американских коллег рассказали о среднем инкубационном периоде коронавируса (COVID-19).
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Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет

Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
Газета.Ru 07:29
Происшествия

Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии

Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Газета.Ru 05:11
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

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Вести.Ru 21 марта в 04:17
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
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Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края

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В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
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В Германии указали, что Россия и Китай пришли на помощь Италии раньше стран ЕС

В борьбе с коронавирусом Италия получила помощь от России и Китая раньше, чем от европейских соседей.
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Крупная торговая сеть в Украине повысила цены на основные продукты

«Борщевой набор», состоящий в основном из овощей, подорожал на 128%.
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Прохор Шаляпин показал себя в новом образе

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Культура

В Пензе из-за коронавируса перенесен фестиваль «Jazz May»

Десятый международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May», который планировалось провести на Юбилейной площади Пензы в мае 2020 года, перенесен на неопределенный срок из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).
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Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну

Правительство России частично отменило запрет на въезд белорусов и других граждан стран СНГ через воздушные и другие пункты пропуска в случае, если они возвращаются на родину.
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
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Кличко рассказал, сколько людей заболели коронавирусом в Киеве

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Энергетика

С 1 апреля поставки российской нефти в Белоруссию возобновятся

Поставки российской нефти прекратились с января2020 года. Минск не соглашался на предложенные ими ценовые условия.
Новостной фронт 07:52
Происшествия

В Ленобласти от утечки газа погибла сидевшая на карантине девушка

В доме произошла утечка газа и девушка с большой вероятностью умерла от отравления.
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