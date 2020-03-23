Экономика

Вести.RuВести.RuВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»

Компания "Деметра-Холдинг" (входит в ВТБ) приобрела 50% акций компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% зернового терминального комплекса "Тамань" — глубоководного терминала по перевалке зерна.
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ВТБ выкупил долю украинского агрохолдинга в зерновом терминале в Тамани

РБК02:30

ВТБ купил 50% в зерновом терминале в Тамани у украинского агрохолдинга

Интерфакс03:39

ВТБ выкупил у украинского агрохолдинга 50% в зерновом терминале в Тамани

Ведомости04:28

ВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»

Вести.Ru04:19

ВТБ приобрел 50% «Зернового Терминального Комплекса Тамань»

Finam.Ru03:22

ВТБ приобрел 50% в зерновом терминале Тамани у украинского холдинга Kernel

ПРАЙМ03:40
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Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Московские суды начали тестирование системы распознавания речи и лиц.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
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Привалов призвал к революции в российском биатлоне

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В России временно приостановили диспансеризацию из-за коронавируса.
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Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

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Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
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Как поясняют в Роспотребнадзоре, точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заражения, а также позволяет разрабатывать эффективные карантинные.
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В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

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Назван способ избежать неприятного запаха при употреблении чеснока

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