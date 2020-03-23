Экономика
Вести.RuВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»
Компания "Деметра-Холдинг" (входит в ВТБ) приобрела 50% акций компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% зернового терминального комплекса "Тамань" — глубоководного терминала по перевалке зерна.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Происшествия
В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег
Примечательно, что Удодова подозревали в отмывании денег и раньше — в 2007 году в Швейцарии.
Общество
В Москве отменили льготный проезд для школьников
На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
Футбол
Ньюкасл Джетс – Мельбурн Сити: мастерство сыграет решающую роль
Эксперт сайта Legalbet Владислав Батурин предлагает ставку на победу Мельбурн Сити в матче чемпионата Австралии.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Общество
В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Происшествия
В Ленобласти от удушья умерла девушка, находящаяся на карантине
17-летняя девушка, находящаяся вместе с родителями на карантине на даче во Всеволожском районе, умерла от удушья, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Происшествия
В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты
Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Суды Москвы начали тестирование систем распознавания речи и лиц
Московские суды начали тестирование системы распознавания речи и лиц.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Биатлон
Привалов призвал к революции в российском биатлоне
Российский биатлон нуждается в революционных изменениях, поскольку в работе тренеров сборной и руководства национальной федерации накопилось множество недочетов.
Общество
В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса
В России временно приостановили диспансеризацию из-за коронавируса.
Политика
Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины
Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Игры
Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно
Общество
Леонид Слуцкий сравнил себя с пухляшом из клипа Little Big
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий снова шутит в Инстаграме. Наставник казанцев выложил на своей странице клип группы Little Big.
Экономика
Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти
За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Общество
Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Политика
Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Происшествия
Землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет
В хорватской столице Загребе произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение, сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о новом инкубационном периоде коронавируса
Как поясняют в Роспотребнадзоре, точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заражения, а также позволяет разрабатывать эффективные карантинные.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
Футбол
Жена Луиса Адриано: нас закрыли на карантин. В общем, медовый месяц начался
Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, рассказала о введении карантина в Бразилии в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Россию
Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
Здоровье
Минздрав пояснил, для кого наиболее опасен коронавирус
Как пояснила главный геронтолог ведомства Ольга Ткачёва, вирус представляет угрозу не только для пожилых людей, но и для пациентов с рядом заболеваний.
Общество