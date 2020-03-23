Экономика

Вести.RuВести.RuВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»

Компания "Деметра-Холдинг" (входит в ВТБ) приобрела 50% акций компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% зернового терминального комплекса "Тамань" — глубоководного терминала по перевалке зерна.
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ВТБ выкупил долю украинского агрохолдинга в зерновом терминале в Тамани

РБК02:30

ВТБ купил 50% в зерновом терминале в Тамани у украинского агрохолдинга

Интерфакс03:39

ВТБ выкупил у украинского агрохолдинга 50% в зерновом терминале в Тамани

Ведомости04:28

ВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»

Вести.Ru04:19

ВТБ приобрел 50% «Зернового Терминального Комплекса Тамань»

Finam.Ru03:22

ВТБ приобрел 50% в зерновом терминале Тамани у украинского холдинга Kernel

ПРАЙМ03:40
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17-летняя девушка, находящаяся вместе с родителями на карантине на даче во Всеволожском районе, умерла от удушья, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
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Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
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Американская исполнительница Мадонна разместила в своём аккаунте в Twitter ролик под названием «Нет-дискриминации-COVID-19!».
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Непомнящий стал лидером турнира претендентов

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Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
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