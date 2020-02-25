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ВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа

Экономика Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.

Общество За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1» Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

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Политика Конте призвал другие страны не ограничивать передвижения итальянцев Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на фоне ситуации с коронавирусом призвал другие страны не ограничивать итальянцев в передвижениях по миру.

Интернет Android 11: упор на 5G и безопасность Среди множества новых функций и API Android 11 прежде всего следует отметить те, которые ориентированы на укрепление безопасности.

Политика США планируют ввести против Венесуэлы новые санкции Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Белый дом введет дополнительные санкции против Каракаса, об этом 24 февраля сообщает Reuters.

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