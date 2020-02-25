Финансы
РБКВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа
В 2020 году ВТБ направит на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, напомнил Пьянов. Ранее для госбанка было сделано исключение: по итогам 2018 года ВТБ выплатил акционерам лишь 15% от чистой прибыли по МСФО.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Комментарии
Теннис
Кузнецова вышла в третий круг турнира в Дохе
Экономика
Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Общество
За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»
Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
Политика
«Пусть выберут силовики, а текст напишет Бастрыкин». Петиция в Госдуму и премьера клипа группы «Рабфак» «На «Евровидение» едем мы!»
Елин написал соответствующую петицию в Госдуму и песню для группы «Рабфак». Что это за петиция и о чем песня — в монологе для «Новой».
Общество
В Греции произошли беспорядки из-за новых лагерей для мигрантов
Жители греческих островов Лесбос и Хиос выступили против строительства новых лагерей для мигрантов.
Общество
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Футбол
«За красивые глазки в сборную Франции не берут». Федотов — о трансфере Рами
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал появление в команде защитника Адиля Рами.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Технологии
В России впервые выдали цифровые дипломы на блокчейне
ПГУ выдаст цифровые дипломы на блокчейне Технология, по заявлению представителей компании, гарантирует пожизненную проверяемость документа.
Общество
Руины древнего города обнаружили в Турции
Руины небольшого города занимали площадь приблизительно 1,2 квадратных километра.
Политика
Конте призвал другие страны не ограничивать передвижения итальянцев
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на фоне ситуации с коронавирусом призвал другие страны не ограничивать итальянцев в передвижениях по миру.
Общество
В Каталонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в испанском автономном сообществе Каталония.
Музыка
«Укро-шароварное варево». На Украине выбрали участника «Евровидения-2020»
В субботу, 22 февраля, в Киеве прошел финальный этап Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2020».
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
Хоккей
СКА сыграет с ЦСКА за первое место в Западной конференции
ЦСКА располагается на первой строчке и идет с отрывом в одно очко, сыграв на один матч меньше.
Интернет
Android 11: упор на 5G и безопасность
Среди множества новых функций и API Android 11 прежде всего следует отметить те, которые ориентированы на укрепление безопасности.
Баскетбол
Сергей Торопов вернулся в «Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» подписал контракт с тяжелым форвардом Сергеем Тороповым (206 см, 30 лет). Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Происшествия
Забравшийся на мост мужчина перекрыл движение у Кремля
Движение по правой полосе моста в сторону Кремля и набережной частично перекрыты.
Технологии
В США начнут испытывать вакцину от нового коронавируса
Клинические испытания вакцины от китайского коронавируса стартуют в США до конца апреля 2020 года.
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Новинка оснащена 5G модемом и это будет первый в Европе смартфон компании с поддержкой сетей пятого поколения.
Политика
США планируют ввести против Венесуэлы новые санкции
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Белый дом введет дополнительные санкции против Каракаса, об этом 24 февраля сообщает Reuters.
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию
Общество
В петербургском суде по делу «Сети» случился скандал
В 224-м гарнизонном военном суде Санкт-Петербурга на вторник было назначено заседание по делу «Сети» (признана в России террористической организацией - «МК») в отношении Виктора Филинкова и Юлиана Бояршинова.
Авто
Lotus построил завод для выпуска электрического гиперкара
Компания Lotus запускает предприятие, на котором будет собираться новый электрокар Evija.
Футбол
Из-за коронавируса закроют стадион «Ювентуса»
Стадион туринского «Ювентуса» будет закрыт до 29 февраля, 23 февраля сообщает Juventus.com.
Футбол
Сборная России начнет подготовку к контрольным матчам 22 марта
Сборная России по футболу начнет подготовку к контрольным матчам перед чемпионатом Европы-2020 с командами Швеции и Молдавии 22 марта в Новогорске, сообщается в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.
Шоу-бизнес