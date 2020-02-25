Финансы
РБКВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа
В 2020 году ВТБ направит на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, напомнил Пьянов. Ранее для госбанка было сделано исключение: по итогам 2018 года ВТБ выплатил акционерам лишь 15% от чистой прибыли по МСФО.
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Комментарии
Общество
Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии
Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
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Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
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На Украине госпитализировали вернувшуюся из Италии женщину
Женщину, которая недавно вернулась из Италии, госпитализировали в украинском городе Черновцы, ее проверяют на коронавирус COVID-19, рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой областной госадминистрации Мария Полищук.
Экономика
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Политика
Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве.
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В Парагвае вратарь сделал чудовищную ошибку и забил глупейший автогол
Вратарь "Хенераль Диас" Густаво Сердан в матче чемпионата Парагвая против "Гуареньи" допустил ошибку и забил нелепый гол в собственные ворота.
Политика
Голландский прокурор заявил о свидетеле запуска «Бука» по MH17
Как рассказал нидерландский прокурор Фред Вестербеке, у ССГ есть по крайней мере один очевидец пуска ракеты.
Экономика
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В 2019 году имущество должников было арестовано на 267,5 млрд, а продано с торгов— на 15 млрд рублей.
Армия и оружие
В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
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Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Общество
За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»
Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Экономика
Россияне смогут сэкономить на ипотеке
Эксперты рассказали, что россияне смогут сэкономить на ипотеке, пишет газета «Известия».
Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Экономика
Эксперт подтвердил угрозу закрытия сахарных заводов в России
Закрытие нескольких сахарных заводов в России может сказаться на предприятиях, продолжающих свою деятельность в стране, а также на экономике страны в целом.
Футбол
«Реал» может отказаться от трансфера Мбаппе, чтобы подписать Холанда
По данным источника, «Реал» собирается отказаться от трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и бросит все силы, чтобы подписать контракт с Холандом.
Экономика
Биржевые индексы США упали из-за коронавируса
Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Общество
В Греции произошли беспорядки из-за новых лагерей для мигрантов
Жители греческих островов Лесбос и Хиос выступили против строительства новых лагерей для мигрантов.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Авто
Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России
Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
Политика
Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине
Должность торгового представителя России на Украине была вакантной с февраля 2012 года.
Авто
Первый электрокар Ford Mustang Mach-E сошёл с конвейера
Ранее появлялась информация, что первым рынком для нового Ford Mustang Mach-E станут не США, а европейские страны, где традиционно проявляют большой интерес к электрическим машинам.
Общество
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
Происшествия
Суд назначил повторный штраф участнику летней акции протеста в Москве
Здоровье
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Политика
США и Индия начнут переговоры по двустороннему торговому соглашению
Индия и США договорились начать переговоры по масштабному соглашению о двусторонней торговле.