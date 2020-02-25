Финансы

РБКРБКВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа

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В 2020 году ВТБ направит на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, напомнил Пьянов. Ранее для госбанка было сделано исключение: по итогам 2018 года ВТБ выплатил акционерам лишь 15% от чистой прибыли по МСФО.
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ВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа

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