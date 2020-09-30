Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в среду, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
В ФНПР указали на то, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.
Просроченная более чем на 90 дней кредитная задолженность россиян на 1 сентября составила 1,007 трлн рублей, что на 22% больше, чем в тот же период годом ранее и на 5,3% больше, чем в предыдущем месяце.
Киев, 30 сентября 2020, 07:11 — REGNUM Катаклизм, который спровоцирует «мегасдвиги», ожидает Украину из-за ситуации в экономике, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112».
Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева, сообщила РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по региону Анастасия Кулешова.
"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.