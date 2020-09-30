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РБК
РБК

ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»

Кому перешел пакет в сообщении не указано. РБК направил запросы в пресс-службу ВТБ и «Первого канала». Контролирующий акционер АО «Первый канал» — государство.В источнике
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Эхо Москвы

ВТБ вышел из капитала Первого канала

Эхо Москвы03:05
РБК

ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»

РБК02:59
ТАСС

ВТБ вышел из капитала «Первого канала»

ТАСС02:50
ПРАЙМ

ВТБ вышел из капитала «Первого канала»

ПРАЙМ02:56
Интерфакс

ВТБ вышел из капитала «Первого канала»

Интерфакс02:53
Долг.рф

ВТБ больше не владеет акциями Первого канала

Долг.рф02:56

Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в среду, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе
РИА Новости02:50
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Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

В ФНПР указали на то, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.
РИА Новости00:19
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«Проект»: Кремль ввел двухнедельную изоляцию для доступа к Путину

Одних отправили на строгую изоляцию в сочинский пансионат «Дагомыс» (там нужно было сидеть в номерах), а после получения отрицательного теста на ковид переселили в более комфортный санаторий «Русь».
Весьма02:19

В Раде предупредили о грядущих потрясениях на Украине

Киев, 30 сентября 2020, 07:11 — REGNUM Катаклизм, который спровоцирует «мегасдвиги», ожидает Украину из-за ситуации в экономике, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112».
REGNUM00:11
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На экс-главу Сибирского отделения РАН завели дело о мошенничестве

Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева, сообщила РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по региону Анастасия Кулешова.
РИА Новости01:42
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Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
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