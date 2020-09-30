Просроченные долги россиян превысили 1 трлн рублей

Просроченная более чем на 90 дней кредитная задолженность россиян на 1 сентября составила 1,007 трлн рублей, что на 22% больше, чем в тот же период годом ранее и на 5,3% больше, чем в предыдущем месяце.