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РБК
РБК

ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»

Кому перешел пакет в сообщении не указано. РБК направил запросы в пресс-службу ВТБ и «Первого канала». Контролирующий акционер АО «Первый канал» — государство.В источнике
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Интерфакс

ВТБ вышел из капитала «Первого канала»

Интерфакс03:31
Коммерсантъ

ВТБ продал свои 20% акций «Первого канала»

Коммерсантъ03:28
РБК

ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»

РБК02:59
ТАСС

ВТБ вышел из капитала «Первого канала»

ТАСС03:24
Эхо Москвы

ВТБ вышел из капитала Первого канала

Эхо Москвы03:05
URA.Ru

«Первый канал» остался без крупного акционера

URA.Ru03:28
ПРАЙМ

ВТБ вышел из капитала «Первого канала»

ПРАЙМ02:56

Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
РИА Новости03:23
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Хабиб ответил на предложение UFC тренировать TUF вместе с МакГрегором

Несмотря на публичный конфликт между Конором МакГрегором и Дана Уайтом, организация все еще рассматривает завершившего карьеру ирландца в качестве главного претендента на чемпионский титул UFC в легком весе.
FightTime.ru01:50

Кукуян рассудит «Спартак» и «Зенит» в матче Российской премьер-лиги

Павел Кукуян назначен главным арбитром матча десятого тура Российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости02:27

ЦБ продлил срок перевода всех пенсионеров на карты «Мир» до конца года

Mossovetinfo.ru - Банк России продлил до конца текущего года перевод всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир», сообщила в эфире телеканала «Россия 1» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
Моссоветвчера в 17:23
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Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русскомвчера в 05:25
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Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

«Как бы депутаты ни хотели, мы не являемся перевозчиком ни юридически, ни фактически, поэтому не можем нести ответственность в той части, в которой не ведем деятельность», — рассказал РБК собеседник в одной из компаний — агрегаторов такси.
РБК23:42
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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