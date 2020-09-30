Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
Несмотря на публичный конфликт между Конором МакГрегором и Дана Уайтом, организация все еще рассматривает завершившего карьеру ирландца в качестве главного претендента на чемпионский титул UFC в легком весе.
Mossovetinfo.ru - Банк России продлил до конца текущего года перевод всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир», сообщила в эфире телеканала «Россия 1» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
«Как бы депутаты ни хотели, мы не являемся перевозчиком ни юридически, ни фактически, поэтому не можем нести ответственность в той части, в которой не ведем деятельность», — рассказал РБК собеседник в одной из компаний — агрегаторов такси.
Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.