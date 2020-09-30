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РБК
РБК

ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»

Кому перешел пакет, в сообщении не указано. РБК направил запросы в пресс-службу ВТБ и «Первого канала». Контролирующий акционер АО «Первый канал» — государство.В источнике
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Коммерсантъ

ВТБ переключился с «Первого»

Коммерсантъ05:07
Эхо Москвы

У Первого канала меняются акционеры

Эхо Москвы05:03
ТАСС

ВТБ вышел из капитала «Первого канала»

ТАСС03:24
Интерфакс

ВТБ вышел из капитала «Первого канала»

Интерфакс03:31
URA.Ru

«Первый канал» остался без денег ВТБ

URA.Ru03:28
Дождь

ВТБ перестал быть акционером «Первого канала»

Дождь03:35
РБК

ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»

РБК02:59

Заражены коронавирусом ок. 20% экипажа спущенного ПСЗ «Янтарь» БДК

У 41 из 219 членов экипажа большого десантного корабля «Пётр Моргунов», вернувшегося во вторник, 29 сентября 2020 года, с ходовых испытаний после спуска на воду на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде был обнаружен коронавирус.
Заражены коронавирусом ок. 20% экипажа спущенного ПСЗ «Янтарь» БДК
Русский Запад05:24
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Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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Зеленский выдвинул ультиматум президенту Польши

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Варшаве ультиматум, согласно которому встреча с польским лидером Анджеем Дудой будет возможна только после приведения в порядок могил украинских националистов на горе Монастырь.
Известиявчера в 15:59
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190 случаев коронавируса в Ростовской области выявили за сутки

За последние дни вырос процент случаев заражения среди детей — 5,3%. Ранее этот показатель в среднем составлял чуть более 3%.На 29 сентября в Ростовской области у 21 740 человек подтвержден диагноз «коронавирус».
Kursk.comвчера в 04:59
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