У 41 из 219 членов экипажа большого десантного корабля «Пётр Моргунов», вернувшегося во вторник, 29 сентября 2020 года, с ходовых испытаний после спуска на воду на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде был обнаружен коронавирус.
«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Варшаве ультиматум, согласно которому встреча с польским лидером Анджеем Дудой будет возможна только после приведения в порядок могил украинских националистов на горе Монастырь.
За последние дни вырос процент случаев заражения среди детей — 5,3%. Ранее этот показатель в среднем составлял чуть более 3%.На 29 сентября в Ростовской области у 21 740 человек подтвержден диагноз «коронавирус».