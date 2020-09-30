Заражены коронавирусом ок. 20% экипажа спущенного ПСЗ «Янтарь» БДК

У 41 из 219 членов экипажа большого десантного корабля «Пётр Моргунов», вернувшегося во вторник, 29 сентября 2020 года, с ходовых испытаний после спуска на воду на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде был обнаружен коронавирус.