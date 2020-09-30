Вирусолог назвал необходимые меры по укреплению иммунитета осенью

«Государство не вводит строгих карантинных мер, но дает рекомендации и просит соблюдать самые обычные противоэпидемические меры, а именно дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, мытье рук дезинфицирующими растворами, работа в удаленном доступе, самоизоляция, особенно для пожилых», — пояснил он.