«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или, грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Москва, 29 сентября 2020, 18:20 — REGNUM Утечка воздуха обнаружена в одном из отсеков российского модуля «Звезда» на Международной космической станции, сообщает 29 сентября пресс-служба корпорации «Роскосмос».
Как сообщили вол вторник в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат), ГТПС производства НПО "Центротех" применяются в системах охлаждения и теплоотведения радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) для обеспечения оптимальных условий тепловых режимов работы.
Стокгольм, 28 сентября 2020, 16:20 — REGNUM Командование вооруженных сил Швеции подтвердило информацию об одном из своих бывших высокопоставленных офицеров, который предоставил заведомо ложную информацию в своем резюме.
«Государство не вводит строгих карантинных мер, но дает рекомендации и просит соблюдать самые обычные противоэпидемические меры, а именно дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, мытье рук дезинфицирующими растворами, работа в удаленном доступе, самоизоляция, особенно для пожилых», — пояснил он.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что первый заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Витольд Фокин должен покинуть состав переговорщиков из-за последних заявлений.