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РБК
РБК

ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»

Кому перешел пакет, в сообщении не указано. РБК направил запросы в пресс-службу ВТБ и «Первого канала». Контролирующий акционер АО «Первый канал» — государство.В источнике
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Дождь

ВТБ перестал быть акционером «Первого канала»

Дождь03:35
Интерфакс

ВТБ вышел из капитала «Первого канала»

Интерфакс03:31
Коммерсантъ

ВТБ продал все свои 20% акций «Первого канала»

Коммерсантъ03:28
URA.Ru

«Первый канал» остался без крупного акционера

URA.Ru03:28
ТАСС

ВТБ вышел из капитала «Первого канала»

ТАСС03:24
Эхо Москвы

ВТБ вышел из капитала Первого канала

Эхо Москвы03:05
РБК

ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»

РБК02:59

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или, грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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НПО «Центротех» поставило оборудование производителю телекоммуникационных систем

Как сообщили вол вторник в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат), ГТПС производства НПО "Центротех" применяются в системах охлаждения и теплоотведения радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) для обеспечения оптимальных условий тепловых режимов работы.
ТАССвчера в 08:09

В ВС Швеции подтвердили информацию о разоблачении офицера

Стокгольм, 28 сентября 2020, 16:20 — REGNUM Командование вооруженных сил Швеции подтвердило информацию об одном из своих бывших высокопоставленных офицеров, который предоставил заведомо ложную информацию в своем резюме.
REGNUM28 сентября в 09:20
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Вирусолог назвал необходимые меры по укреплению иммунитета осенью

«Государство не вводит строгих карантинных мер, но дает рекомендации и просит соблюдать самые обычные противоэпидемические меры, а именно дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, мытье рук дезинфицирующими растворами, работа в удаленном доступе, самоизоляция, особенно для пожилых», — пояснил он.
РБК04:17
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В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что первый заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Витольд Фокин должен покинуть состав переговорщиков из-за последних заявлений.
Страна Советов on-line02:52
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