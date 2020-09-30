Осенью на телеканале ТНТ и видеосервисе PREMIER состоится премьера многосерийного триллера «Перевал Дятлова», рассказывающего о событиях 1959 года, когда в Свердловской области во время лыжного похода погибла группа студентов.
"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в связи военными действиями в Нагорном Карабахе.
Москва, 29 сентября 2020, 18:20 — REGNUM Утечка воздуха обнаружена в одном из отсеков российского модуля «Звезда» на Международной космической станции, сообщает 29 сентября пресс-служба корпорации «Роскосмос».
«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или, грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Москва, 30 сентября 2020, 10:45 — REGNUM Сегодня, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжании с Днём победы и независимости республики, сообщается на сайте Кремля.
«Государство не вводит строгих карантинных мер, но дает рекомендации и просит соблюдать самые обычные противоэпидемические меры, а именно дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, мытье рук дезинфицирующими растворами, работа в удаленном доступе, самоизоляция, особенно для пожилых», — пояснил он.