Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»

Кому перешел пакет, в сообщении не указано. РБК направил запросы в пресс-службу ВТБ и «Первого канала». Контролирующий акционер АО «Первый канал» — государство.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

У Первого канала меняются акционеры

Эхо Москвы05:03
Дождь

ВТБ перестал быть акционером «Первого канала»

Дождь03:35
ТАСС

ВТБ вышел из капитала «Первого канала»

ТАСС03:24
Коммерсантъ

ВТБ продал все свои 20% акций «Первого канала»

Коммерсантъ03:28
URA.Ru

«Первый канал» остался без крупного акционера

URA.Ru03:28
Интерфакс

ВТБ вышел из капитала «Первого канала»

Интерфакс03:31
РБК

ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»

РБК02:59

На телевидении выйдет сериал «Перевал Дятлова»

Осенью на телеканале ТНТ и видеосервисе PREMIER состоится премьера многосерийного триллера «Перевал Дятлова», рассказывающего о событиях 1959 года, когда в Свердловской области во время лыжного похода погибла группа студентов.
На телевидении выйдет сериал «Перевал Дятлова»
RT на русском04:59
1

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
202

Макрон намерен обсудить ситуацию в Карабахе с Путиным и Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в связи военными действиями в Нагорном Карабахе.
РИА Новости03:59

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или, грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
1,5K

Попова призвала переболевших коронавирусом продолжать носить маски

Переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 следует по-прежнему носить медицинские маски и другие средства защиты органов дыхания, заявила в интервью НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском04:27
2

Вирусолог назвал необходимые меры по укреплению иммунитета осенью

«Государство не вводит строгих карантинных мер, но дает рекомендации и просит соблюдать самые обычные противоэпидемические меры, а именно дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, мытье рук дезинфицирующими растворами, работа в удаленном доступе, самоизоляция, особенно для пожилых», — пояснил он.
РБК04:17
6