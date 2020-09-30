Песков признался, что не надевал маску, когда был в кино с детьми

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что сам не надевал маску, когда ходил в выходные с детьми в кино, и сам же раскритиковал себя за проявленную беспечность.