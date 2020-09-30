У 41 из 219 членов экипажа большого десантного корабля «Пётр Моргунов», вернувшегося во вторник, 29 сентября 2020 года, с ходовых испытаний после спуска на воду на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде был обнаружен коронавирус.
Бомбардировщики Су-34 последнего поколения из авиационной дивизии ЦВО, дислоцированной в Челябинской области, впервые совершили ночной вылет в стратосферу и на сверхзвуковой скорости выполнили перехват условного противника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.