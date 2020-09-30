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РБК
РБК

ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»

Кому перешел пакет, в сообщении не указано. РБК направил запросы в пресс-службу ВТБ и «Первого канала». Контролирующий акционер АО «Первый канал» — государство.В источнике
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Коммерсантъ

ВТБ переключился с «Первого»

Коммерсантъ05:07
ТАСС

ВТБ вышел из капитала «Первого канала»

ТАСС03:24
Дождь

ВТБ перестал быть акционером «Первого канала»

Дождь03:35
Интерфакс

ВТБ вышел из капитала «Первого канала»

Интерфакс03:31
URA.Ru

«Первый канал» остался без денег ВТБ

URA.Ru03:28
Эхо Москвы

У Первого канала меняются акционеры

Эхо Москвы05:03
РБК

ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»

РБК02:59

Заражены коронавирусом ок. 20% экипажа спущенного ПСЗ «Янтарь» БДК

У 41 из 219 членов экипажа большого десантного корабля «Пётр Моргунов», вернувшегося во вторник, 29 сентября 2020 года, с ходовых испытаний после спуска на воду на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде был обнаружен коронавирус.
Русский Запад05:24
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Китай отреагировал на утверждение о высокой стоимости своей вакцины

Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР, заявил о безосновательности заявлений по поводу повышенной стоимости вакцины от COVID-19, по сравнению с теми, которые производятся в других странах.
Ореанда-Новости05:19

Бомбардировщики Су-34 впервые выполнили ночной полет в стратосферу

Бомбардировщики Су-34 последнего поколения из авиационной дивизии ЦВО, дислоцированной в Челябинской области, впервые совершили ночной вылет в стратосферу и на сверхзвуковой скорости выполнили перехват условного противника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Аргументы и Факты05:50