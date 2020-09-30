«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или, грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Nikolay Gyngazov / Global Look Press Врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева сообщила, какими могут быть последствия дефицита витамина D. По мнению эксперта, это вещество необходимо человеку в любом возрасте, так как оно приносит пользу всему организму.
Москва, 29 сентября 2020, 18:20 — REGNUM Утечка воздуха обнаружена в одном из отсеков российского модуля «Звезда» на Международной космической станции, сообщает 29 сентября пресс-служба корпорации «Роскосмос».
Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов Данная стадия является единственной на квалификационном этапе данного еврокубкового сезона, где команды смогут сыграть друг с другом дважды.
Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
За сутки подтверждено 177 новых летальных случаев с коронавирусом: Москва — 27, Петербург — 26, Ростовская область и Дагестан — по 9, Кемеровская область — 8, Московская область — 7. По данным Роспотребнадзора, проведено более 46 млн тестов на коронавирус, в том числе 338 тысяч тестов за последние сутки.