В Петербурге за сутки заболели коронавирусом более 270 жителей города

За сутки подтверждено 177 новых летальных случаев с коронавирусом: Москва — 27, Петербург — 26, Ростовская область и Дагестан — по 9, Кемеровская область — 8, Московская область — 7. По данным Роспотребнадзора, проведено более 46 млн тестов на коронавирус, в том числе 338 тысяч тестов за последние сутки.