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РБК
РБК

ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»

Кому перешел пакет, в сообщении не указано. РБК направил запросы в пресс-службу ВТБ и «Первого канала». Контролирующий акционер АО «Первый канал» — государство.В источнике
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Дождь

ВТБ перестал быть акционером «Первого канала»

Дождь03:35
ТАСС

ВТБ вышел из капитала «Первого канала»

ТАСС03:24
Коммерсантъ

ВТБ продал все свои 20% акций «Первого канала»

Коммерсантъ03:28
URA.Ru

«Первый канал» остался без крупного акционера

URA.Ru03:28
Интерфакс

ВТБ вышел из капитала «Первого канала»

Интерфакс03:31
Эхо Москвы

ВТБ вышел из капитала Первого канала

Эхо Москвы03:05
РБК

ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»

РБК02:59

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или, грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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Мария Шукшина пожаловалась Путину на Малахова и российские ток-шоу

Актриса Мария Шукшина написала жалобу в адрес президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла, где она обвинила «Пусть говорят», «Прямой эфир» и «Звезды сошлись» в развращении народа.
Mockva.ruвчера в 14:15
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Диетолог назвала витамин, нехватка которого грозит развитием рака

Nikolay Gyngazov / Global Look Press Врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева сообщила, какими могут быть последствия дефицита витамина D. По мнению эксперта, это вещество необходимо человеку в любом возрасте, так как оно приносит пользу всему организму.
РЕН ТВ04:36
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«Краснодар» сыграет с ПАОКом за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов Данная стадия является единственной на квалификационном этапе данного еврокубкового сезона, где команды смогут сыграть друг с другом дважды.
Честный рейтинг букмекеров03:15

Турция заявила о готовности оказать Азербайджану военную помощь

Военного потенциала Азербайджана достаточно для "отражения атак Армении", но в случае необходимости Турция окажет ему запрашиваемую им военную помощь, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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РИА Новостивчера в 10:18
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В Петербурге за сутки заболели коронавирусом более 270 жителей города

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