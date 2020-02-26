Экономика
ТАССВТБ выступил против повышения надбавок за системную значимость
ВТБ выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года. Об этом в ходе разъясняющего звонка для инвесторов заявил член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
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Происшествия
Появилось видео ДТП в Твери, в котором автобус снес шесть легковушек
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Политика
В Кремле оценили заявление Суркова по обнулению президентского срока
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-советника президента РФ Владислава Суркова, который допустил обнуление президентских сроков в России.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Происшествия
Российский пятиклассник совершил самоубийство
Ученик пятого класса одной из школ Тюмени совершил суицид, сообщает 72.RU со ссылкой на источник.
Авто
В России отзывают кроссоверы Subaru XV
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Футбол
Тинькофф-банк стал титульным спонсором РПЛ
Титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) стал Тинькофф-банк, сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Политика
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Музыка
Светлана Лобода презентовала клип на песню «Новый Рим»
Накануне артистка презентовала клип на песню «Новый Рим». Ролик был опубликован на ее YouTube-канале.
Здоровье
Онкологи назвали необычный симптом рака печени
Как отмечают специалисты из Cancer Research UK, рак печени обычно не вызывает симптомов на ранних стадиях, но по мере прогрессирования заболевания первые признаки начинают проявляться во время приема пищи.
Здоровье
Истории россиянок, которые победили рак груди. Они пережили страх, стыд и предательство близких
Ежегодно в России выявляется около 55 тысяч случаев рака груди.
Политика
Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Общество
У летевшего через Москву пассажира выявили коронавирус
Как уточняет издание, пассажир прибыл в Шереметьево и провёл в капсульном отеле рядом с аэропортом около 16 часов.
Футбол
Эффектный финт Месси признан моментом дня в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент по итогам игрового дня.
Происшествия
Депутат и его помощница задержаны по подозрению в вымогательстве
В Евпатории задержали 41-летнего депутата городского совета и его 48-летнюю помощницу.
Армия и оружие
Россия отправила в Идлиб свой «самый продвинутый» самолет-разведчик
Местный наблюдатель и фотограф Йорук Исик предположил, что «самый продвинутый» российский самолет-разведчик летит из Чкаловского аэродрома на авиабазу Хмеймим в Сирии через воздушное пространство Турции.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Армия и оружие
В Ираке оценили главное преимущество Т-90С перед танками Abrams
Иракские военные освоили российские танковые управляемые ракеты (ТУР), которые применяются на Т-90С и считаются их главным преимуществом перед стоящими на вооружении Ирака танками M1 Abrams.
Политика
В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия
Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».
Гаджеты
Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Биатлон
Елисеев не вышел в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону
Армия и оружие
Обновлены правила применения оружия при охране воздушной границы РФ
Правительство обновило правила применения оружия и боевой техники при охране государственной границы страны в воздушном пространстве.
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Футбол
Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в матче ЛЧ против «Реала»
В среду состоятся очередные матчи Лиги чемпионов Сегодня в матче Лиги чемпионов мадридский "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" принимает "Манчестер Сити".