Экономика
Банки.руВТБ выступил против роста надбавок за системную значимость
ВТБ против повышения надбавок к капиталу за системную значимость, сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов на конференц-звонке по результатам группы за 2019 год по МСФО.
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Общество
Ученые выявили источник распространения коронавируса в Китае
По мнению специалистов из тропического ботанического сада при Китайской академии наук, эпидемия коронавируса COVID-19 началась не на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане, сообщает "Коммерсант".
Общество
В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Минздрав Грузии зафиксировал первый в республике случай заражения новым типом коронавируса, передает РИА Новости.
Политика
Власти Харькова вернули городскому проспекту имя маршала Жукова
В декабре прошлого года идею вернуть проспекту имя маршала Победы поддержали 67% жителей Харькова.
Политика
Путин: внесено около 900 предложений по поправкам в Конституцию
На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию в Кремле Путин отметил, что предложения поступают от разных людей.
Кино
Автором третьего фильма о Криде выступит Зак Бэйлин
Зак Бэйлин ("Король Ричард") назначен сценаристом третьего фильма о Криде.
Армия и оружие
Сирийская армия задействовала в Идлибе «Шилку», «Гвоздику» и Т-72
В Сети опубликованы фотографии, сделанные на юге Идлиба, на которых видна советская бронетехника, применяемая сирийской армией в боях.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги и сына
Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи.
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Авто
Где в России продаются самые доступные кроссоверы
Кроссоверы (SUV) занимают 18,7% рынка авто с пробегом в стране. Их средняя цена составляет 827 тысяч рублей.
Происшествия
К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом
От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Общество
Три вернувшихся в Россию туриста оказались заражены коронавирусом
Врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, которых эвакуировали в Казань с лайнера Diamond Princess.
Космос
Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса
Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
Автоспорт
В Барселоне стартовал четвёртый день зимних тестов
В девять утра по местному времени в Барселоне стартовал четвёртый день зимних тестов 2020 года – первый на этой неделе.
Происшествия
Глава СК направил в Сочи криминалистов для поиска пропавших подростков
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков, сообщается на сайте ведомства.
Здоровье
В Петербурге объяснили увольнение главврача Боткинской больницы
Власти Петербурга объяснили увольнение главного врача больницы, откуда из карантина сбежали пациенты.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе
Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
Музыка
На «Евровидение» от России может отправиться Александр Панайотов
Совсем скоро пройдет главный музыкальный конкурс Европы – «Евровидение».
Хоккей
«Людям нужно слух проверить». Кугрышев заявил, что не оскорблял «Ак Барс» после дерби
Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев прокомментировал скандал, произошедший после матча с «Ак Барсом» (2:3). Некоторые СМИ обвинили российского форварда в том, что он оскорбительно высказался в адрес соперника после проигрыша.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса
Коронавирус COVID-19 может передаваться через грязную воду и немытые руки, а не только воздушно-капельным путем.
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
Политика
Путин объяснил действия росгвардейцев на митингах
Путин заметил, что цель несогласованных акций в том, чтобы перекрыть движение, спровоцировать действия силовых структур, чтобы потом президента об этом спросили.
Общество
Посольство КНР попросило прекратить проверки китайцев в Москве
Спецмониторинг граждан Китая в общественном транспорте Москвы вредит российско-китайским отношениям и увеличивает беспокойство среди жителей столицы на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Политика
Генсек ООН пытается решить проблему невыдачи дипломатам виз США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с невыдачей виз США дипломатам.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев тайно поженились
Популярная российская актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев, которые на протяжении 8 лет скрывали свой роман, наконец-то поженились.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $53 впервые с начала 2019 года
Мировые цены на нефть опустились более чем на 3% вечером 26 февраля, а стоимость нефти марки упала ниже $53 за баррель впервые с начала января 2019 года.