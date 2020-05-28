Коронавирус
Говорит МоскваВТБ зафиксировал рост расходов граждан России на авиабилеты в 1,5 раза
Средняя стоимость одного купленного билета в Москве увеличилась на 20% (до 10 тысяч рублей), а общие расходы москвичей — сразу на 56%. Об этом РБК сообщил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
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Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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«Наша история закончилась»: Евгения Лоза разводится с мужем
Евгения Лоза отметила, что их супружеская история закончилась.
Вести.Ru вчера в 15:24
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
ТАСС вчера в 17:09
Технологии
Huawei определилась с заменой для YouTube на своих смартфонах
Видео-сервис Dailymotion на замену запрещенного YouTube выбрала для своих смартфонов китайская Huawei, сообщила 26 мая пресс-служба Dailymotion.
ИА Красная Весна вчера в 13:57
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Футбол
Холанд получил травму, столкнувшись с арбитром в матче с «Баварией»
Норвежец получил повреждение в столкновении с арбитром Тобиасом Штилером, проинформировал экс-игрок сборной Норвегии Ян Оге Фьертофт у себя в Twitter-аккаунте.
Газета.Ru вчера в 18:39
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
Общество
Более 20% россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) считают эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц, еще 9,6% уверены, что опасность преувеличена.
Ведомости 02:03
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена
На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ 01:50
Шоу-бизнес
Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса
Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса Анна Семенович объяснила причину набора лишнего веса.
Экспресс газета 01:35
Шоу-бизнес
Третья жена Успенского раскритиковала отношение писателя к семье
Globallookpress / Anatoly Lomokhov Третья жена детского писателя Эдуарда Успенского, телеведущая Элеонора Филина поддержала дочь писателя от другого брака Татьяну, рассказавшую о негативном отношении своего отца к семье и детям и выступившую против наименования литературной премии в его честь.
РЕН ТВ вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз
Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз Напомним, новость о том, что Александр и Анастасия снова станут родителями, появилась в СМИ в конце февраля.
Вокруг ТВ вчера в 04:26
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице
Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Политика
День пограничника в России отмечают 28 мая
Дата установлена указом президента России в 1994 году. Россия имеет самые протяженные границы на планете и граничит с 18 странами.
Телепорт вчера в 19:35
Единоборства
Стало известно время и место боя Петра Яна за титул
Саят Абдрахманов, менеджер представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, рассказал о подробностях боя своего клиента с бразильцем Жозе Алду.
Газета.Ru 00:01
Путешествия
В Японии туристам начнут выдавать до $185 за отдых в стране
Деловое.ТВ вчера в 13:14
Космос
Рогозин заявил, что космонавты РФ полетят на Луну после 2028 года
News.ru вчера в 17:14
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском вчера в 13:08
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Общество
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 13:05
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ 26 мая в 11:40
Здоровье
Назван помогающий снизить сахар в крови овощ
Ранее кремлевский врач Вера Шарошкина назвала продукты, полезные в период распространения коронавируса.
ТК Звезда 26 мая в 10:01
Здоровье
Минздрав принял новые правила ВОЗ по статистике COVID-19
Минздрав РФ утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19.
Газета.Ru вчера в 14:30
Общество
Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу "Звезда", как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских.
РИА Новости вчера в 22:16
Политика
Помпео заявил о прекращении автономии Гонконга от Китая
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о прекращении автономии Гонконга от Китая.
Rambler News Service вчера в 14:48
Общество
В Кузбассе выявили ещё 20 случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 28 мая, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:57
Общество
Всех нуждающихся российских школьников за лето обеспечат компьютерами
В течение лета министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют обеспечить компьютерной техникой всех школьников из малообеспеченных семей.
Kazanfirst.ru 01:19