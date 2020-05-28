Средняя стоимость одного купленного билета в Москве увеличилась на 20% (до 10 тысяч рублей), а общие расходы москвичей — сразу на 56%. Об этом РБК сообщил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

ВТБ зафиксировал рост расходов граждан России на авиабилеты в 1,5 раза

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