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Говорит МоскваГоворит МоскваВТБ зафиксировал рост расходов граждан России на авиабилеты в 1,5 раза

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Средняя стоимость одного купленного билета в Москве увеличилась на 20% (до 10 тысяч рублей), а общие расходы москвичей — сразу на 56%. Об этом РБК сообщил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
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Россияне стали тратить на авиабилеты в 1,5 раза больше

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