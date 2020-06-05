Экономика

РБКРБКВТБ зафиксировал рост трат москвичей в ТЦ на 80% после их открытия

Москвичи с 1 июня удвоили траты в торговых центрах, которые в тот день возобновили работу после двухмесячного простоя, посчитали в ВТБ по данным своей сети терминалов для оплаты картами (занимает второе место в стране). В банке ожидают, что по итогам недели динамика останется на том же уровне.
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Москвичи после снятия локдауна удвоили траты в торговых центрах: ВТБ

Агентство новостей розничной торговли07:03

ВТБ зафиксировал рост трат москвичей в ТЦ на 80% после их открытия

РБК06:22

Объём трат россиян в ТЦ Москвы превысил показатели на конец марта

Rambler News Service06:26

ВТБ: москвичи удвоили траты в торговых центрах

РИА Новости06:59

Исследование: москвичи удвоили траты в торговых центрах

Банки.ру06:10

ВТБ выяснил самые популярные у россиян услуги после окончания нерабочих дней

МедиаРязань03:31
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Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара

Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
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В Госдуме посоветовали США самим «убраться» из Сирии

Первый зампред комитета Государственной думы России Андрей Красов заявил, что Соединенным Штатам следует подумать о том, чтобы самим «убраться» из Сирии, а также не препятствовать нормализации жизни на территории страны.
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Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
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Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Общество

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Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
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Уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов призвал власти определиться со сроками возвращения к работе отрасли развлечений, в которой задействованы десятки тысяч человек, передает РБК.
Ведомости 05:58
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Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
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Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
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Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
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Хоккей

Брагин возглавил сборную России по хоккею

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Общество

Илон Маск призвал разделить Amazon

Илон Маск призвал разделить Amazon, назвав компанию Джеффа Безоса монополистом.
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Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Сама Пелагея отметила, что решила вспомнить свой стиль из 2014 года, когда она носила челку и нежную прическу на длинные волосы.
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Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 06:23
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км

В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
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Армия и оружие

На Украине ввели натовские воинские звания

Парламент Украины принял закон, который устанавливает новые воинские звания высшего офицерского состава.
Русская Планета 06:14
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Экономика

Смольный сдал помещения на Невском проспекте в аренду

СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» сдало в аренду коммерческие помещения на Невском проспекте, д. 62, литера А. В 2019 году площади были освобождены после выселения ООО «Петербургское агентство недвижимости».
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Песков призвал дождаться результатов разбирательства по ЧП в Норильске

РИА Новости 06:08
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Противники Авакова сожгли возле Рады старый милицейский УАЗ

Противники министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на акции протеста возле Верховной Рады сожгли старый милицейский УАЗ, символизирующий правоохранительную систему 1990-х.
Lenta.ru 05:52
Общество

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
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Цена нефти Brent поднялась выше $41

К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель.
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Общество

Северодвинск закроют на карантин

ТАСС вчера в 07:45
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Футбол

Сергей Семак рассказал о двух встречах с руководством «Зенита»

Ещё зимой была озвучена позиция руководства, в начале марта мы встретились с Александром Медведевым, обговорили детали.
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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Стали известны сезонные зарплаты всех игроков «Ак Барса»

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Мэр Екатеринбурга прокомментировал гибель мужчины при штурме квартиры

Екатеринбург, 5 июня 2020, 09:55 — REGNUM Инцидент с гибелью человека в ходе штурма квартиры СОБРом в Екатеринбурге пока не стоит называть убийством, заявил мэр Александр Высокинский.
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Последний полет американки с Байконура

В экспедицию Рубинс отправится с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым 14 октября на космическом корабле "Союз МС-17" с космодрома Байконур в Казахстане.
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Каннский кинофестиваль объявил программу

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На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости

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