Экономика
РБКВТБ зафиксировал рост трат москвичей в ТЦ на 80% после их открытия
Москвичи с 1 июня удвоили траты в торговых центрах, которые в тот день возобновили работу после двухмесячного простоя, посчитали в ВТБ по данным своей сети терминалов для оплаты картами (занимает второе место в стране). В банке ожидают, что по итогам недели динамика останется на том же уровне.
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Москвичи после снятия локдауна удвоили траты в торговых центрах: ВТБ
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