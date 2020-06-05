Объем покупок в торговых центрах Москвы на первой неделе после снятия режима ограничений увеличился на 82% в сравнении с последней неделей до введения режима самоизоляции в конце марта, сообщает пресс-служба банка ВТБ.

Происшествия В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток. 129

Общество Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ. 490

Происшествия Суд не стал арестовывать замглавы компании "НРК-Р.О.С.Т." Недельского Тверской суд Москвы в пятницу отказался арестовать замгендиректора компании "НРК Р.О.С.Т." Михаила Недельского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Общество Умерла журналистка Юлия Норкина Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru. 948

Общество В Москве ввели новый вид пропуска «Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в тексте документа. 1,5K

Происшествия В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста. 17

Общество Генпрокуратура РФ назвала причину ЧП в Норильске Причиной ЧП в Норильске является разгерметизация резервуара с дизельным топливом, вызванная просадкой грунта, об этом говорится в заявлении генеральной прокуратуры РФ.

Политика В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 159

Общество Из Twitter Роскосмоса стали удалять старые твиты Рогозина Из акканута Twitter Роскосмоса, ранее принадлежавшего главе госкорпорации Дмитрию Рогозину, начали удалять его старые резонансные твиты.

Киберспорт Valve выпустили обновление Battle Pass Сундук дают за 4 переработанных предмета.

Общество В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее. 4

Биатлон Драчев, Чепиков и Тарасов пропустили заседание правления СБР Напомним, что накануне на официальном сайте СБР был опубликован пресс-релиз, согласно которому, 11 июля состоится внеочередная отчетно-выборная Конференция, на которой пройдут выборы нового президента, а также будет сформирован новый состав правления.