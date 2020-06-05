Экономика
РБКВТБ зафиксировал рост трат москвичей в ТЦ на 80% после их открытия
Москвичи с 1 июня удвоили траты в торговых центрах, которые в тот день возобновили работу после двухмесячного простоя, посчитали в ВТБ по данным своей сети терминалов для оплаты картами (занимает второе место в стране). В банке ожидают, что по итогам недели динамика останется на том же уровне.
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Москвичи после снятия локдауна удвоили траты в торговых центрах: ВТБ
Агентство новостей розничной торговли07:03
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Общество
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Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Происшествия
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На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
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РИА Новости 06:20
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Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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Происшествия
В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками
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Известия 04:50
Здоровье
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НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Происшествия
В Воронежской области наказали 61 чиновника соцзащиты
В Воронежской области 61 сотрудника органов социальной защиты населения уличили в нарушениях антикоррупционного законодательства.
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Общество
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Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
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Шоу-бизнес
В Москве выставили на продажу квартиру рыжего из «Иванушек»
Марина Банкова, бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, выставила на продажу трехкомнатную квартиру в Москве, ранее принадлежавшую музыканту.
Lenta.ru 03:57
Футбол
Дюков: «Доходы клубов из-за коронавируса упали более чем на 50%»
Президент РФС Александр Дюков поведал о том, насколько сильно ситуация с пандемией коронавируса сказалась на клубах и других футбольных организациях.
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Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
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Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Экономика
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Поправки о запрете были внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как электронные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма и распространения наркотиков, говорил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РБК вчера в 23:00
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Следствие попросило арестовать главу РВК Повалко
Следствие выступило ходатайством об аресте главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко.
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Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
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В Сети появились рендерные изображения российского седана, разработанные независимыми дизайнерами, в основу которого легла Skoda Octavia A8.
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В больничных очагах Волгоградской области завершаются карантины
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Боевики Вооружённых сил Украины обстреляли посёлок Таврическое.
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РИА Новости вчера в 12:34
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Противники Авакова сожгли возле Рады старый милицейский УАЗ
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В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Газета.Ru вчера в 15:14
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $41
К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель.
ТАСС 05:00