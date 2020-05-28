Экономика
РБКВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза
«Спрос на покупку авиабилетов начинает восстанавливаться, причем как в Москве, так и регионах, результаты первых трех недель мая оказались значительно лучше аналогичного периода в апреле», — пояснил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
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Здоровье
13 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
27 мая в Амурской области подтверждено 13 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, пять - в Свободном, по одному - в Белогорске и Завитинском районе.
Телепорт вчера в 03:33
Футбол
Депутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России
Напомним, сезон в чемпионате России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru вчера в 22:26
Единоборства
Тайсон разорвал на себе футболку и устроил массовую драку на рестлинг-шоу
После взаимных оскорблений и дуэли взглядов Тайсон разорвал на себе футболку и бросился на рестлера, бывшего чемпиона World Wrestling Entertainment (WWE) Криса Джерико.
Lenta.ru 03:58
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Политика
Трамп намерен подписать указ о социальных сетях
Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, касающийся работы социальных сетей, пишет газета Politico со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.
РИА Новости 02:55
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Известия вчера в 18:34
Политика
На Украине символику дивизии СС «Галичина» признали нацистской
Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти (УИНП) признать символику дивизии СС «Галичина» нацистской.
Lenta.ru вчера в 06:41
Экономика
Компании ВЭБа и Ротенберга могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей
Компания может получить такие контракты на строительство двух крупных проектов – Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон».
Ведомости вчера в 17:15
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Общество
Случаи коронавируса подтверждены в 83 регионах РФ за сутки 25 мая
Москва, 26 мая 2020, 11:01 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены в 83 российских регионах у 8915 человек за минувшие сутки.
REGNUM 26 мая в 04:01
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:03
Единоборства
Стал известен соперник россиянина Яна в титульном поединке UFC
Стал известен соперник российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна в титульном поединке за вакантный чемпионский пояс в легчайшем весе.
Lenta.ru 02:23
Армия и оружие
СМИ Китая: Польше придется заплатить за свое антироссийское поведение
Автор статьи в китайском издании считает, что Россия не собирается терпеть такое недружественное поведение Варшавы и намерена принимать ответные меры: Белый медведь не собирается быть послушным мишкой.
Военное обозрение 04:07
Происшествия
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Футбол
«Челси» поспорит с «Арсеналом» за Тальяфико
«Челси» вступил в борьбу за защитника «Аякса» Николаса Тальяфико, сообщает Telegraph.
Спорт-Экспресс 01:13
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Здоровье
Ирина Гехт объяснила резкий рост числа заболевших коронавирусом
Первый вице-губернатор Челябинской области рассказала, из-за чего резко увеличилось количество заболевших COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 04:06
Технологии
В Китае начали тестировать сеть 6G
Глас Народа 03:10
Общество
Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии
Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:55
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
Здоровье
Названы сроки снижения смертности от коронавируса в Москве
Пик заболеваемости в столице пришелся примерно на 11 мая, следовательно пик смертности можно ожидать в районе 2 июня, отметил Лукашев.
Lenta.ru 03:31
Музыка
Названы фавориты отмененного конкурса «Евровидение-2020»
NewInform 03:48
Происшествия
Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой
В республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой.
Lenta.ru 04:15
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек
Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM 03:49
Происшествия
Дело экс-депутата Госдумы Волчека возбудили после прослушки бывшего замглавы АСВ
Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева возбудили после того, как оперативники прослушали их переговоры с бывшим заместителем главы АСВ Валерием Мирошниковым, сообщает РБК.
Накануне.Ru 03:36