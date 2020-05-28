Экономика

РБКРБКВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза

«Спрос на покупку авиабилетов начинает восстанавливаться, причем как в Москве, так и регионах, результаты первых трех недель мая оказались значительно лучше аналогичного периода в апреле», — пояснил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
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ВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза

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Компании ВЭБа и Ротенберга могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей

Компания может получить такие контракты на строительство двух крупных проектов – Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон».
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Случаи коронавируса подтверждены в 83 регионах РФ за сутки 25 мая

Москва, 26 мая 2020, 11:01 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены в 83 российских регионах у 8915 человек за минувшие сутки.
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Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Стал известен соперник россиянина Яна в титульном поединке UFC

Стал известен соперник российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна в титульном поединке за вакантный чемпионский пояс в легчайшем весе.
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СМИ Китая: Польше придется заплатить за свое антироссийское поведение

Автор статьи в китайском издании считает, что Россия не собирается терпеть такое недружественное поведение Варшавы и намерена принимать ответные меры: Белый медведь не собирается быть послушным мишкой.
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Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
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«Челси» поспорит с «Арсеналом» за Тальяфико

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В Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
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Первый вице-губернатор Челябинской области рассказала, из-за чего резко увеличилось количество заболевших COVID-19.
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Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

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В Китае начали тестировать сеть 6G

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Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии

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Дело экс-депутата Госдумы Волчека возбудили после прослушки бывшего замглавы АСВ

Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева возбудили после того, как оперативники прослушали их переговоры с бывшим заместителем главы АСВ Валерием Мирошниковым, сообщает РБК.
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