Экономика
РБКВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза
В регионах ровно в полтора раза нарастили расходы на покупку железнодорожных билетов, при этом средний чек составил 3 тыс. руб. В Москве же спрос вырос на 40%, а средняя стоимость купленного билета — лишь 1,6 тыс. руб. По словам Киричека, показателей продаж марта этого года и в целом весны прошлого года отрасль еще не достигла.
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Футбол
Кудряшов считает Путина и Кадырова сильными лидерами
Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов высказал мнение о президенте России Владимире Путине и главе Чечни Рамзане Кадырове.
Metaratings 06:49
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
Запрет на работу турбаз и санаториев продлили в Алтайском крае
Документ о внесении изменений в указ губернатора Алтайского края от 31 марта 2020 года размещён на сайте правительства региона.
Катунь 24 03:12
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19
За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета 26 мая в 05:12
Шоу-бизнес
Экс-жена Успенского заявила о нелюбви писателя к детям
Третья супруга Эдуарда Успенского Элеонора Филина поддержала дочь писателя от другого брака Татьяну, заявившую о противоречивом характере отца и выступившую против наименования литературной премии в его честь.
Взгляд.ру 01:49
Кино
Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе
Piter.tv вчера в 07:56
Политика
Адвокатом Данкверта стал Кучерена
Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что будет представлять интересы главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, которого польский поставщик молочной продукции обвинил в вымогательстве крупной взятки.
Московский Комсомолец 06:31
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Музыка
Специальный концерт «Евровидения-2020» собрал 73 миллиона зрителей
Popcornnews.ru 05:36
Космос
Названа причина отмены запуска пилотируемого корабля SpaceX
Причиной отмены запуска корабля Crew Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) стали неблагоприятные погодные условия.
Газета.Ru 01:16
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 06:02
Экономика
Самозанятым вернут налог за 2019 год на сумму 1,6 млрд рублей
Для возврата налога за 2019 год самозанятым будет выделено 1,6 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 05:50
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа 26 мая в 11:02
Политика
Кремль ответил на вопрос об отмене введенных Россией санкций
Решение об отмене действующих санкций должно быть принято всеми государствами одновременно, а не только Россией.
РБК 05:45
Общество
Собянин предложил открыть непродуктовые магазины в Москве 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины в Москве.
Известия вчера в 10:58
Общество
Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии
Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:55
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Происшествия
МиГ-31 загорелся на аэродроме в Тверской области
Истребитель МиГ-31 загорелся на аэродроме Хотилово в Тверской области. Об этом сообщает РЕН ТВ 28 мая.
Известия 04:39
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Кино
Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн
Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
Экономика сегодня вчера в 07:17
Политика
Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию
Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
REGNUM вчера в 15:11
Кино
Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли Супермена
Актер ведет переговоры со студией Warner Bros. о возвращении к роли Супермена в новом фильме, основанном на комиксах DC, передает Deadline.
Культуромания 05:09
Экономика
СМИ узнали о просьбе производителей соков снять пошлины на ввоз сырья
СПБН, который объединяет производителей 70% безалкогольных напитков в России, предложил обнулить пошлины на ввоз из-за рубежа 145 видов сырья и оборудования.
РБК 05:02