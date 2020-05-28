Экономика

РБКРБКВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза

В регионах ровно в полтора раза нарастили расходы на покупку железнодорожных билетов, при этом средний чек составил 3 тыс. руб. В Москве же спрос вырос на 40%, а средняя стоимость купленного билета — лишь 1,6 тыс. руб. По словам Киричека, показателей продаж марта этого года и в целом весны прошлого года отрасль еще не достигла.
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Россияне стали тратить на авиабилеты в 1,5 раза больше

РЕН ТВ02:25

Траты россиян на авиабилеты выросли в полтора раза

АБН03:40

Россияне в мае в 1,5 раза увеличили траты на авиа и ж/д билеты

ТАСС03:07

Россияне в полтора раза увеличили траты на авиабилеты

Компания03:42

Москвичи снова встали на крыло? Зафиксирован резкий рост продаж авиабилетов

ИА Красная Весна02:06

ВТБ зафиксировал рост расходов граждан России на авиабилеты в 1,5 раза

Говорит Москва01:33

ВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза

РБК01:00
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Футбол

Кудряшов считает Путина и Кадырова сильными лидерами

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов высказал мнение о президенте России Владимире Путине и главе Чечни Рамзане Кадырове.
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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

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Российская газета 04:12
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество

Запрет на работу турбаз и санаториев продлили в Алтайском крае

Документ о внесении изменений в указ губернатора Алтайского края от 31 марта 2020 года размещён на сайте правительства региона.
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19

За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета 26 мая в 05:12
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Шоу-бизнес

Экс-жена Успенского заявила о нелюбви писателя к детям

Третья супруга Эдуарда Успенского Элеонора Филина поддержала дочь писателя от другого брака Татьяну, заявившую о противоречивом характере отца и выступившую против наименования литературной премии в его честь.
Взгляд.ру 01:49
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Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

Piter.tv вчера в 07:56
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Политика

Адвокатом Данкверта стал Кучерена

Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что будет представлять интересы главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, которого польский поставщик молочной продукции обвинил в вымогательстве крупной взятки.
Московский Комсомолец 06:31
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
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Музыка

Специальный концерт «Евровидения-2020» собрал 73 миллиона зрителей

Popcornnews.ru 05:36
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Космос

Названа причина отмены запуска пилотируемого корабля SpaceX

Причиной отмены запуска корабля Crew Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) стали неблагоприятные погодные условия.
Газета.Ru 01:16
Происшествия

Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет

Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 06:02
Экономика

Самозанятым вернут налог за 2019 год на сумму 1,6 млрд рублей

Для возврата налога за 2019 год самозанятым будет выделено 1,6 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 05:50
Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
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Общество

Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса

Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа 26 мая в 11:02
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Космос

Российские ученые смоделировали новую версию возникновения Луны

ТАСС 02:33
Политика

Кремль ответил на вопрос об отмене введенных Россией санкций

Решение об отмене действующих санкций должно быть принято всеми государствами одновременно, а не только Россией.
РБК 05:45
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Общество

Собянин предложил открыть непродуктовые магазины в Москве 1 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины в Москве.
Известия вчера в 10:58
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Общество

Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии

Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:55
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
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Происшествия

МиГ-31 загорелся на аэродроме в Тверской области

Истребитель МиГ-31 загорелся на аэродроме Хотилово в Тверской области. Об этом сообщает РЕН ТВ 28 мая.
Известия 04:39
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Кино

Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн

Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
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Политика

Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию

Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
REGNUM вчера в 15:11
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Кино

Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли Супермена

Актер ведет переговоры со студией Warner Bros. о возвращении к роли Супермена в новом фильме, основанном на комиксах DC, передает Deadline.
Культуромания 05:09
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Экономика

СМИ узнали о просьбе производителей соков снять пошлины на ввоз сырья

СПБН, который объединяет производителей 70% безалкогольных напитков в России, предложил обнулить пошлины на ввоз из-за рубежа 145 видов сырья и оборудования.
РБК 05:02
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