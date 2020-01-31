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Автоновости дняАвтоновости дняВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс. Новый автоагрегатор позволяет через каталог бронировать представленные в дилерских центрах автомобили и оформлять кредиты на них. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на председателя правления банка Анатолия Печатникова.
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с чего всё началось

ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых автомобилей

ВТБ запустил автомобильный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн выбирать машины, представленные в дилерских центрах, и оформлять на них кредиты, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

Автоновости днявчера в 22:30

ВТБ запустил маркетплейс для продажи машин

CarsWeek.ru00:42

ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

Car.ruвчера в 23:53

ВТБ запускает автомобильный маркетплейс

Портал Северного Кавказа04:01

ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

SpeedMeвчера в 22:15

ВТБ запустил автомобильный маркетплейс

News.ruвчера в 19:05

ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых автомобилей

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
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