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Автоновости дняВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей
Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс. Новый автоагрегатор позволяет через каталог бронировать представленные в дилерских центрах автомобили и оформлять кредиты на них. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на председателя правления банка Анатолия Печатникова.
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с чего всё началось
ВТБ запустил автомобильный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн выбирать машины, представленные в дилерских центрах, и оформлять на них кредиты, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.РБКвчера в 16:00
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