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Автоновости дняАвтоновости дняВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс. Новый автоагрегатор позволяет через каталог бронировать представленные в дилерских центрах автомобили и оформлять кредиты на них. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на председателя правления банка Анатолия Печатникова.
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с чего всё началось

ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых автомобилей

ВТБ запустил автомобильный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн выбирать машины, представленные в дилерских центрах, и оформлять на них кредиты, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
РБКвчера в 16:00

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ВТБ запускает автомобильный маркетплейс

Портал Северного Кавказа04:01

ВТБ запустил маркетплейс для продажи машин

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ВТБ запустил автомобильный маркетплейс

News.ruвчера в 19:05

ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

Автоновости днявчера в 22:30

ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

SpeedMeвчера в 22:15

ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

Car.ruвчера в 23:53

ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых автомобилей

РБКвчера в 16:00
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Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
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На рынок РФ вышел российский кнопочный слайдер за 2990 рублей

Новый слайдер на российском рынке Как сообщает ToDay News Ufa, компания Inoi анонсировала слайдер премиум класса в стильном цельнометаллическом корпусе.
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Суд арестовал владельца мини-отеля в Перми, где погибли пять человек

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Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде подтвердился

Подтвержден первый случай передачи коронавируса от человека к человеку на территории Таиланда.
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ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины

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Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Украина «кормит европейцев» и является крепостью между Восточной Европой и «авторитаризмом».
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Глава горсовета Керчи все же уйдет в отставку

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил план США по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета 29 января в 11:55
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