ВТБ запустил автомобильный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн выбирать машины, представленные в дилерских центрах, и оформлять на них кредиты, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

с чего всё началось

ВТБ запускает современный маркетплейс для продажи машин. С его помощью можно удаленно бронировать представленные в дилерских центрах автомобили и оформлять кредитование на них.

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