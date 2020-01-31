Авто

Car.ruCar.ruВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

ВТБ запускает современный маркетплейс для продажи машин. С его помощью можно удаленно бронировать представленные в дилерских центрах автомобили и оформлять кредитование на них.
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с чего всё началось

ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых автомобилей

ВТБ запустил автомобильный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн выбирать машины, представленные в дилерских центрах, и оформлять на них кредиты, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
РБКвчера в 16:00

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ВТБ запустил автомобильный маркетплейс

News.ruвчера в 19:05

ВТБ запустил маркетплейс для продажи машин

CarsWeek.ru00:42

ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

Car.ruвчера в 23:53

ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых машин

Автоновости днявчера в 22:30

ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

SpeedMeвчера в 22:15

ВТБ запускает автомобильный маркетплейс

Портал Северного Кавказа04:01

ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых автомобилей

РБКвчера в 16:00
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Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
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Специалисты "Левада-центра" провели опрос, в котором выясняли отношение россиян к готовящимся поправкам в Конституцию России, и сообщили, что 47% россиян считают, что поправки в Конституцию выдвинуты якобы "в интересах власти".
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Владимир Карасёв: Сегодня в полночь Евросоюз лишится британцев

Британцы иронизируют по поводу слов бывшего председателя Европейского Совета, бывшего премьер-министра Польши, Дональда Туска, который пообещал «место в аду» Великобритании после Брексита.
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Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

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В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 15:15
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Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости вчера в 08:37
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Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
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Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
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Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
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На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
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Путин и Меркель обсудили «сделку века»

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Общество

«Мона Лиза» на рынке недвижимости: в США выставили на продажу особняк за $500 млн

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