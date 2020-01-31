Авто
Car.ruВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей
ВТБ запускает современный маркетплейс для продажи машин. С его помощью можно удаленно бронировать представленные в дилерских центрах автомобили и оформлять кредитование на них.
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с чего всё началось
ВТБ запустил автомобильный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн выбирать машины, представленные в дилерских центрах, и оформлять на них кредиты, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.РБКвчера в 16:00
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