ВТБ запустил автомобильный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн выбирать машины, представленные в дилерских центрах, и оформлять на них кредиты, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

с чего всё началось

Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс. Новый автоагрегатор позволяет через каталог бронировать представленные в дилерских центрах автомобили и оформлять кредиты на них. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на председателя правления банка Анатолия Печатникова.

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