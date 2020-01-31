Авто

Live24Live24ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых машин

ВТБ запустил каталог новых автомобилей для их бронирования и оформления в кредит в партнерстве с автоагрегатором ILSA. С помощью маркетплейса клиенты смогут в онлайн-режиме выбирать машины, которые предоставляются в дилерских центрах, и тут же оформлять их в кредит, сообщает РБК.
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с чего всё началось

ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых автомобилей

ВТБ запустил автомобильный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн выбирать машины, представленные в дилерских центрах, и оформлять на них кредиты, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
РБКвчера в 16:00

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ВТБ запускает автомобильный маркетплейс

Портал Северного Кавказа04:01

ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых автомобилей

РБКвчера в 16:00

ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

Car.ruвчера в 23:53

ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

Автоновости днявчера в 22:30

ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

SpeedMeвчера в 22:15

ВТБ запустил автомобильный маркетплейс

News.ruвчера в 19:05

ВТБ запустил маркетплейс для продажи машин

CarsWeek.ru00:42
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
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