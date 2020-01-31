Авто
Live24ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых машин
ВТБ запустил каталог новых автомобилей для их бронирования и оформления в кредит в партнерстве с автоагрегатором ILSA. С помощью маркетплейса клиенты смогут в онлайн-режиме выбирать машины, которые предоставляются в дилерских центрах, и тут же оформлять их в кредит, сообщает РБК.
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с чего всё началось
ВТБ запустил автомобильный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн выбирать машины, представленные в дилерских центрах, и оформлять на них кредиты, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.РБКвчера в 16:00
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