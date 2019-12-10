Экономика
ВедомостиВТБ запустит суперприложение в 2020 году
Первым о создании суперприложения среди российских банков заявил «Тинькофф». Суперприложение позволяет получить финансовые и потребительские услуги, не покидая экосистемы.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 22:05, Ашберн
Политика
Путин вспомнил детский стишок на тему поставок газа на Украину
Президент России Владимир Путин вспомнил детский стишок Сергея Михалкова, комментируя поставки газа на Украину.
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Здоровье
В России прививки от гриппа сделали более 68 млн человек
Свыше 68 млн жителей России сделали прививки от гриппа в рамках кампании 2019 года, сообщает 10 декабря пресс-служба Роспотребнадзора.
Хоккей
Гол и пас Овечкина не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Коламбусу»
Гости смогли без особых проблем разобраться с хозяевами льда, завершив матч со счетом 5:2 в свою пользу.
Политика
Трамп назвал Украину «каким-то местом»
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с журналистами назвал Украину "каким-то местом".
Происшествия
В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик
В городе Кинешма Ивановской области по пути из школы пропал восьмилетний мальчик.
Политика
В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Президент Украины отметил, что Путин скрупулезен и вести переговоры с ним сложно.
Политика
Конгресс США до 20 декабря одобрит санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США включил положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", в проект оборонного бюджета на 2020 г. (National Defense Authorization Act, NDAA).
Общество
Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck
Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.
Политика
Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм
Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
Здоровье
Дембель из Бурятии чуть не остался без ноги из-за обморожения
В Бурятии дембель чуть не остался без ноги из-за обморожения.
Футбол
«Монако» опубликовал ролик в честь 50 матчей Головина за клуб
В официальном Twitter-аккаунте "Монако" был опубликован ролик, посвященный российскому хавбеку команды Александру Головину.
Происшествия
Ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери
Мальчику удалось добраться до кухни, чтобы утолить жажду, но закрыть кран он не смог, упал и умер от переохлаждения в затопившей квартиру воде.
Политика
Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
Гаджеты
Составлен топ-5 лучших новых смартфонов 2019 года
В 2019 году впервые появились в продаже складные смартфоны, а это Samsung Galaxy Fold и Motorola Razr, а именно эти устройства и оказались в составленном топ-5 лучших новых смартфонов 2019 года по версии «Российской газеты».
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Происшествия
Участника акции 27 июля Малышевского приговорили к трём годам колонии
Политика
ГА ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
Происшествия
Самолет ВВС Чили пропал с радаров по пути в Антарктику
Связь потеряна с чилийским военным самолетом, направлявшимся на базу в Антарктике, на борту 38 человек, сообщают ВВС Чили.
Общество
США преодолели вековое экономическое проклятье
США преодолели двухвековое экономическое проклятье — страна, которая каждое десятилетие, начиная с Гражданской войны 1861-1865 годов, переживала экономический спад, впервые может завершить цикл без технической рецессии (падения темпов роста ВВП два квартала подряд).
Политика
Зеленский назвал свои политические принципы
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Общество
В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер
Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет.
Происшествия
В Брянской области возбудили дело в связи со смертью заключенного
В Брянской области возбуждено уголовное дело из-за смерти заключенного одной из исправительных колоний.
Шоу-бизнес
Дочь Эльдара Рязанова раскритиковала Аллу Пугачеву
Эльдар Рязанов и композитор Микаэл Таривердиев сильно постарались в работе с Пугачевой над любимыми песнями в картине.