Первым о создании суперприложения среди российских банков заявил «Тинькофф». Суперприложение позволяет получить финансовые и потребительские услуги, не покидая экосистемы.

ВТБ запустит суперприложение в 2020 году

Политика Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.

Шоу-бизнес Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA по России Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

Политика Зеленский оценил переговоры с Путиным Президент Украины отметил, что Путин скрупулезен и вести переговоры с ним сложно.

Общество Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.

Политика Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.

Происшествия Ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери Мальчику удалось добраться до кухни, чтобы утолить жажду, но закрыть кран он не смог, упал и умер от переохлаждения в затопившей квартиру воде.

Политика Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

Гаджеты Составлен топ-5 лучших новых смартфонов 2019 года В 2019 году впервые появились в продаже складные смартфоны, а это Samsung Galaxy Fold и Motorola Razr, а именно эти устройства и оказались в составленном топ-5 лучших новых смартфонов 2019 года по версии «Российской газеты».

Политика Путин прокомментировал убийство в Берлине Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».

Политика ГА ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".

Общество США преодолели вековое экономическое проклятье США преодолели двухвековое экономическое проклятье — страна, которая каждое десятилетие, начиная с Гражданской войны 1861-1865 годов, переживала экономический спад, впервые может завершить цикл без технической рецессии (падения темпов роста ВВП два квартала подряд).

Политика Зеленский назвал свои политические принципы Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.