Экономика

ВедомостиВедомостиВТБ запустит суперприложение в 2020 году

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Первым о создании суперприложения среди российских банков заявил «Тинькофф». Суперприложение позволяет получить финансовые и потребительские услуги, не покидая экосистемы.
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ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King

РБК21:00

ВТБ запустит суперприложение в 2020 году

Ведомости21:33
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Самолет ВВС Чили пропал с радаров по пути в Антарктику

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