Экономика
Агентство Строительных НовостейВТБ заявил о готовности начать разработку льготной ипотечной программы
ВТБ поддерживает инициативу президента России Владимира Путина по запуску специальной льготной ипотечной программы со ставкой 6,5% годовых. Об этом заявил заместитель президента – председатель правления ВТБ Анатолий Печатников.
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ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня
Газета Йошкар-Ола16 апреля в 12:44
Банк ВТБ поддержал инициативу Владимира Путина по запуску программы льготной ипотеки со ставкой 6,5%
Агентство Москва16 апреля в 12:23
ВТБ готов приступить к разработке условий программы ипотеки под 6,5%
Будущее России. Национальные проекты16 апреля в 12:09
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
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