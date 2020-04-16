ВТБ поддерживает инициативу президента России Владимира Путина по запуску специальной льготной ипотечной программы со ставкой 6,5% годовых. Об этом заявил заместитель президента – председатель правления ВТБ Анатолий Печатников.

Политика Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом. 7

Общество Депутат Плетнёва ответила авторам флешмоба «Накормите моих детей, и я останусь дома» Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила радиостанции «Говорит Москва», что людям, оставшимся без зарплат, будут выплачены пособия по безработице.

Политика Российские тесты на коронавирус раскритиковал Лукашенко Как сообщает «Интерфакс», Александр Лукашенко в Гродненской области заявил, что 15 заболевших российских специалистов, субподрядчика Росатома, были пролечены местными врачами, но, после этого, российские тесты опять показали наличие заболевания. 2,1K

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 552

Общество COVID-19 подтвердили ещё у 11 свердловчан Екатеринбург, 18 апреля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвердили ещё у 11 человек. 8

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 514

Происшествия Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском Частный самолет разбился под Хабаровском. Крушение произошло вблизи поселка Лесное в 30 километрах от города, соообщает «Интерфакс». 267

Автоспорт Квят объяснил, почему пока не выступает в виртуальных гонках Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят в прямом инстаграм-эфире с пилотом программы «СМП Рейсинг» Виталием Петровым рассказал, почему пока не принимал участия в виртуальных Гран-при Формулы-1.

Происшествия В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня». 38

Общество Россия вошла в десятку лидирующих по заражению коронавирусом стран Россия заняла десятое место в списке стран, где на текущий момент зарегистрировано наибольшее количество зараженных коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Общество Ограничения на ведение строительных работ в Москве продлены до 1 мая Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин приостановил большую часть строительных и ремонтных работ в Москве на период с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.