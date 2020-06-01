Экономика
РБКВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
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ВТБ предупредил об угрозе пересмотра всех инвестсделок из-за ситуации с продажей «АГД Даймондс»
Коммерсантъвчера в 10:21
ВТБ прокомментировал претензии ФАС к «Открытие холдингу» из-за сделки с «Лукойлом»
Rambler News Serviceвчера в 07:30
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Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
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Депутаты и мэр Екатеринбурга отчитались о доходах за год
Накануне на официальном портале Екатеринбургской Гордумы появились открытые данные о доходах всех депутатов о главы города Александра Высокинского за 2019 год.
КП - Екатеринбург вчера в 23:34
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Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии
ИА Красная Весна вчера в 08:36
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Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
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Общество
В Удмуртии выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
Ижевск, 1 июня 2020, 10:22 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 июня выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом.
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CyberSport.ru 01:01
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Лыжница Ермошина подтвердила, что видела шприцы в раздевалках на юниорских стартах
В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Ермошина подтвердила, что видела на юниорских соревнованиях в России валяющиеся в раздевалках шприцы.
Нева Спорт вчера в 10:44
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Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
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Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 18:44
Политика
Путин уволил начальника новосибирского МВД Юрия Стерликова
Президент РФ Владимир Путин подписал документ об отставке начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Юрия Стерликова.
Сибкрай.ru вчера в 23:28
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Российская газета вчера в 08:24
Армия и оружие
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Здоровье
В Саратовской области увеличат количество тестирований на коронавирус
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова напомнила, что в регионе увеличивается количество тестов на коронавирус.
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Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
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Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС вчера в 15:24
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков
Газета.Ru вчера в 23:10
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Epic Games Store бесплатно раздает игры вселенной Borderlands
Экономика сегодня 30 мая в 02:33
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Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Общество
Глава «Уральских авиалиний» назвал сроки возобновления полетов за рубеж
Из-за отмены международных полетов на фоне пандемии авиакомпании могут потерять до 360 млрд руб. с февраля по сентябрь 2020 года, подсчитывали эксперты Bain&Company.
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Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru 31 мая в 09:55
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
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Российская газета вчера в 04:45
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
Роспотребнадзор сообщил о видах мошенничества в период пандемии
Роспотребнадзор рассказал о видах мошенничества в период эпидемии коронавируса и дал рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников.
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Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Экономика
В России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
Lenta.ru вчера в 08:59