Экономика

РБКРБКВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ВТБ допускает пересмотр всех инвестсделок из-за ситуации с продажей «АГД Даймондс»

Коммерсантъ10:21

ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

РБК09:52

ВТБ видит угрозу пересмотра всех инвестиционных сделок прошедших лет из-за иска ФАС

Finam.Ru07:05

ВТБ заявил о рисках в связи с иском ФАС по сделке с акциями «АГД-Даймондс»

Интерфакс08:43

ВТБ увидел в оспаривании сделки «Лукойла» и «Открытия» угрозу инвестклимату

Ведомости08:38

ВТБ прокомментировал претензии ФАС к «Открытие холдингу» из-за сделки с «Лукойлом»

Rambler News Service07:30

ВТБ отмечает угрозу пересмотра всех инвестсделок из-за ситуации с «Архангельскгеолдобычей»

ТАСС09:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Политика

Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка

Моя Москва.онлайн 07:58
Общество

В Ростове и области объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области. Резкое ухудшение погоды ожидается уже во второй половине дня понедельника, 1 июня.
1rnd.ru 07:15
8
Политика

Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Известия 30 мая в 23:10
6,7K
Политика

Путин отметил стабилизацию ситуации по коронавирусу в России

«Исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией, мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию», — сказал Путин на совещании с рабочей группой по поправкам к Конституции.
RT на русском 09:15
112
Происшествия

В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро

В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Технологии

Глава Take-Two Interactive раскритиковал запуск Google Stadia

Нью-Йорк, США, 1 июня 2020, 16:21 — REGNUM Глава Take-Two Interactive Штраусс Зельник заявил, что Google переоценила свою технологию, когда анонсировала сервис Stadia.
REGNUM 09:21
1
Экономика

В Петербурге расширят перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Смольный расширит перечень пострадавших от коронавируса отраслей. Такие поправки для второго пакета мер уже одобрены.
Поребрик.Медиа 10:21
Общество

Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня

Туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
290
Политика

Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
75
Экономика

В России допустили снижение цен на гречку

В Российском зерновом союзе (РЗС) допустили, что в России может снизиться цена на гречку.
Lenta.ru 09:57
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.
Вокруг ТВ вчера в 10:44
Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
261
Происшествия

Новый очаг коронавируса возник в психдиспансере в Псковской области

Псковское агентство информации 10:01
Происшествия

На химзаводе под Белгородом произошло задымление

Пожарные подразделения выехали на Шебекинский химзавод в Белгородской области, где произошло задымление.
RT на русском 09:38
Политика

Зеленский рассказал, чем интересен разговор Порошенко и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его больше всего заинтересовало в аудиозаписи разговора якобы экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена по поводу увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора.
РИА Новости 09:43
2
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
628
Армия и оружие

Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии

ИА Красная Весна 08:36
1
Авто

5 мифов о надежности мотора Hyundai Solaris

АвтоВзгляд 30 мая в 05:48
11
Шоу-бизнес

«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым

Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер вчера в 03:28
15
Кино

Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию, чтобы возобновить съемки "Аватара", сообщил в своем инстаграме продюсер ленты Джон Ландау.
РИА Новости 10:00
Футбол

Артем Дзюба показал, как играет в регби с сыновьями

Спортсмен поблагодарил федерацию регби за подарки.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:25
Хоккей

СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»

Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял форварда Дмитрия Кагарлицкого в московское "Динамо", сообщается на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 09:54
Гаджеты

В Twitter появилось способное сломать смартфоны Samsung фото

Один из пользователей Twitter разместил фото, установка которого в качестве экранной заставки способна сломать смартфоны производителя Samsung.
Известия 09:39
47
Происшествия

Рэшфорд о гибели Джорджа Флойда: «Жизни черных важны. Мы важны»

Sports.ru 07:30
Шоу-бизнес

Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд

Evo-rus.com 02:19
83
Общество

В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
27
Общество

Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова

Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
РБК 07:01
42
Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»

На выступлении после успешного запуска космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп объявил, что у страны в скором времени появятся "величайшие вооружения в истории".
РЕН ТВ 30 мая в 21:04
318
Авто

Назван ТОП-5 самых быстрых серийных автомобилей в мире в 2020 году

Специалисты изучили мировой авторынок и составили рейтинг самых быстрых серийных автомобилей этого года.
Тарантас Ньюс вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Актриса Елена Воробей заболела коронавирусом

Российская эстрадная актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом, соответствующее видеообращение она разместила в Instagram.
Вестник Кавказа вчера в 23:59
73
Как работают Яндекс.Новости?
Главное