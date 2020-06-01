Экономика

РБКРБКВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

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Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
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ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

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