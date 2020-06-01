Экономика
РБКВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
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ВТБ прокомментировал претензии ФАС к «Открытие холдингу» из-за сделки с «Лукойлом»
Rambler News Service07:30
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Общество
Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова
Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
РБК 07:01
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Политика
Путин назвал самый подходящий для голосования по Конституции день
Голосование по Конституции в России пройдет 1 июля. Этот день является «вполне подходящим».
РБК 09:53
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев.
REGNUM 07:26
Футбол
Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru 07:20
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц, хостелов и других мест временного проживания.
Известия 07:11
Политика
Кремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев
Кремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев до 24 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Деловое.ТВ 06:34
Общество
В ПФР рассказали, кто получит выплату на детей уже 1 июня
10 миллионов семей получат единовременную выплату на детей от трёх до 16 лет в размере 10 тысяч рублей уже 1 июня, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.
Аргументы и Факты 29 мая в 10:17
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Культура
Актриса Евгения Симонова отмечает день рождения
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения актрису Евгению Симонову. Об этом сообщает пресс-служба ГД.
Дума ТВ 03:05
Происшествия
Бывшего российского прокурора обвинили в изнасиловании
Бывшему сотруднику российского надзорного ведомства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Lenta.ru 09:33
Кино
Клинту Иствуду исполняется 90 лет
Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com вчера в 15:03
Общество
Беглов: в Петербурге замедлилось распространение коронавируса
В понедельник, 1 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов во время заседания малого правительства города заявил, что ситуация с COVID-19 остаётся сложной.
Форпост Северо-Запад 08:59
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными двигателями
Российская газета 09:30
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Происшествия
В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост Метро
Киев, 1 июня 2020, 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 08:05
Авто
Штрафы за брошенный во дворах автохлам внесли в КоАП
В российском Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появился проект введения штрафов за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах и прочие нарушения, за которые, в случае принятия поправок, придется заплатить несколько тысяч рублей.
Вести.Ru 06:29
Общество
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июня
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июня За минувшие сутки в регионе выявили 113 новых случаев заболевания COVID-19.
MySLO.ru 04:30
Технологии
На РС уже есть более быстрый SSD, чем в PS5
Одной из ключевых особенностей новых платформ станет использование быстрых SSD накопителей, которые, по словам производителей и многих разработчиков, избавят игроков от загрузочных экранов в играх и позволят реализовать возможности, недоступные на текущем поколении.
Srnsk 08:24
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Общество
В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
Политика
Экс-советник Обамы заявила о причастности России к беспорядкам в США
За беспорядками в ходе протестов, которые начались в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, может стоять Россия.
РБК вчера в 20:19
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02