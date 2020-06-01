Экономика

РБКРБКВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
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ВТБ допускает пересмотр всех инвестсделок из-за ситуации с продажей «АГД Даймондс»

Коммерсантъ10:21

ВТБ видит угрозу пересмотра всех инвестиционных сделок прошедших лет из-за иска ФАС

Finam.Ru07:05

ВТБ отмечает угрозу пересмотра всех инвестсделок из-за ситуации с «Архангельскгеолдобычей»

ТАСС09:11

ВТБ заявил о рисках в связи с иском ФАС по сделке с акциями «АГД-Даймондс»

Интерфакс08:43

ВТБ увидел в оспаривании сделки «Лукойла» и «Открытия» угрозу инвестклимату

Ведомости08:38

ВТБ прокомментировал претензии ФАС к «Открытие холдингу» из-за сделки с «Лукойлом»

Rambler News Service07:30

ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

РБК09:52
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Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка

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