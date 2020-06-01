Экономика
РБКВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
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ВТБ прокомментировал претензии ФАС к «Открытие холдингу» из-за сделки с «Лукойлом»
Rambler News Service07:30
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Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Политика
Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с участниками рабочей группы по поправкам в Основной закон.
Ведомости 10:21
Армия и оружие
Военные США получили первые модернизированные танки Abrams
Военные третьей бронетанковой бригады Greywolf 1-й кавалерийской дивизии США получили первые модернизированные танки Abrams.
Ferra 10:59
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
РИА Новости 08:19
Здоровье
727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье
727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:10
Авто
Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.
Тарантас Ньюс 07:45
Шоу-бизнес
«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым
Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер вчера в 03:28
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Игры
Sony предупредила о дороговизне PlayStation 5
Президент компании добавил, что SIE видит огромнейший финансовый потенциал в геймерской базе, которые в ближайшие несколько лет будут оставаться приверженцами консолей предыдущего поколения.
Народные новости 10:53
Общество
В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы
Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
РИА Новости 08:47
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Наука
Испытаны маски с электрическими полями против коронавирусов
Учёные из американского Университета Индианы считают, что слабые электрические поля обладают обеззараживающим действием.
Discover24 30 мая в 07:06
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.
Вокруг ТВ вчера в 10:44
Общество
McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
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Штрафы за отказ от прививок коснутся только тех, кому вакцинация необходима в силу профессиональной деятельности, 30 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
ИА Красная Весна 30 мая в 07:55
Общество
Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка
Моя Москва.онлайн 07:58
Наука
Обнаружена крупнейшая вулканическая зона на Земле
Геологи обнаружили под Новой Зеландией следы гигантского магматического пузыря, названного суперплюмом, который в прошлом приводил к самой большой вулканической активности на Земле.
Профиль 01:48
Происшествия
Главой Главного управления СК по Москве назначен Андрей Стрижов
Руководителем Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве назначен Андрей Стрижов.
ТАСС 09:57
Авто
В интернете продемонстрировали новый Toyota Hilux
Как отметили в японской компании, что Toyota Hilux 2020 года обзаведётся новым мотором объёмом 2,8 литра и пересмотренной геометрией подвески.
CarsWeek.ru 05:19
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
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Челябинская область заняла 17 место в рейтинге регионов России
По итогам рейтинга, составленного РИАНовости, Челябинская область заняла 17 место по социально-экономическому положению.
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В Москве открылись непродовольственные магазины
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Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Продленная родительская опека помогает птицам стать умнее
Naked Science 08:17
Культура
Старт комедийного сериала "Проект "Анна Николаевна" на ТНТ назначен на 15 июня
Картину об андроиде-полицейском покажут совсем скоро. Телевизионная премьера комедийного сериала назначена на 15 июня.
Дни.ру 09:53
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Россия в мае увеличила экспорт нефти в восточном направлении
Отгрузка нефти через морские порты упала на западном направлении - в Новороссийске до 1,15 млн тонн (в мае 2019 года - 3 млн тонн), в Приморске 2,7 млн тонн (в мае 2019 года - 4,6 млн тонн), в Усть-Луге 2,1 млн тонн (в мае 2019 года - 3,1 млн тонн).
Российская газета 11:00
Шоу-бизнес
Константин Богомолов выложил в Сеть фото Собчак топлес
Сегодня Богомолов выложил в своём Инстаграме фотографию Собчак топлес со спины.
Paparazzi.ru 08:18
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06