Экономика

РБКРБКВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
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ВТБ предупредил об угрозе пересмотра всех инвестсделок из-за ситуации с продажей «АГД Даймондс»

Коммерсантъ10:21

ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

РБК09:52

ВТБ прокомментировал претензии ФАС к «Открытие холдингу» из-за сделки с «Лукойлом»

Rambler News Service07:30

ВТБ заявил о рисках в связи с иском ФАС по сделке с акциями «АГД-Даймондс»

Интерфакс08:43

ВТБ увидел в оспаривании сделки «Лукойла» и «Открытия» угрозу инвестклимату

Ведомости08:38

ВТБ отмечает угрозу пересмотра всех инвестсделок из-за ситуации с «Архангельскгеолдобычей»

ТАСС09:11

ВТБ видит угрозу пересмотра всех инвестиционных сделок прошедших лет из-за иска ФАС

Finam.Ru07:05
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Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня

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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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Здоровье

Шахтинский психоневрологический интернат закрыли на карантин

Психоневрологический интернат в Шахтах закрыли на карантин, сообщили в региональном пресс-центре по информированию о ситуации по коронавирусу.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 09:13
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и отелей

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы гостиниц и отелей, а также по организации питания в них.
Daily Storm 07:25
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Политика

Польша решила вырыть канал в обход России в Балтийском море

МонаВиста 12:25
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

ТАСС 12:16
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
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Общество

В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы

Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
РИА Новости 08:47
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Происшествия

«Будет приказ о карантине до конца июня»: в полицейском главке Свердловской области вспышка COVID-19

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что эта тема находится в компетенции Роспотребнадзора и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Свердловской области.
Екатеринбург Онлайн 11:43
Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
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Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

RT на русском 07:01
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Политика

Россия ответила на обвинения в причастности к беспорядкам в США

Россия не имеет отношения к проходящим в США беспорядкам.
Lenta.ru 04:55
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Происшествия

В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро

В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
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Общество

Минфин предложил засекретить закупки Росгвардии, ФСО и «Роскосмоса»

Министерство финансов предложило внести Росгвардию, ФСО и «Роскосмос» в перечень организаций, которые могут не раскрывать данные о своих закупках.
Новая газета 09:31
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Общество

В Вашингтоне введен комендантский час

О введении в столице Америки комендантского часа в ночь на 1 июня с 23.00 до 06.00 сообщила мэр города Вашингтон Мюриэл Боузер на личной странице в сети Twitter.
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал, как подросли его дети

Артист признался, что его полуторагодовалая дочь, несмотря на маленький возраст, уже показывает характер и даже пытается воспитывать старшего брата, подстраивая его под свои интересы.
Bimru.ru 08:40
Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
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Зрителей удивила внешность Тора после фильма «Мстители. Финал»

Родной город 08:17
Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
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Футбол

Футболисты «Ливерпуля» встали на колено в память об убитом Флойде

Футболисты "Ливерпуля" во время тренировки почтили память погибшего в США Джорджа Флойда.
Pravda.Ru 11:01
Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
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Общество

ВОЗ зафиксировала новую вспышку смертельного заболевания

В Демократической Республике Конго подтвердили вторую вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, зафиксированную в городе Мбандака на северо-западе страны.
Lenta.ru 12:03
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Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
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В США украинец на грузовике въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
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Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
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Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
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