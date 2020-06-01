Экономика

РБКРБКВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

ВТБ предупредил об угрозе пересмотра всех инвестсделок из-за ситуации с продажей «АГД Даймондс»

Коммерсантъ10:21

ВТБ прокомментировал претензии ФАС к «Открытие холдингу» из-за сделки с «Лукойлом»

Rambler News Service07:30

ВТБ отмечает угрозу пересмотра всех инвестсделок из-за ситуации с «Архангельскгеолдобычей»

ТАСС09:11

ВТБ заявил о рисках в связи с иском ФАС по сделке с акциями «АГД-Даймондс»

Интерфакс08:43

ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

РБК09:52

ВТБ: сделка по «Архангельскгеолдобыче» прошла многостороннюю экспертизу

ПРАЙМ07:27

ВТБ видит угрозу пересмотра всех инвестиционных сделок прошедших лет из-за иска ФАС

Finam.Ru07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Армия и оружие

Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU 04:42
8
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,2K
Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
214
Футбол

Фёдор Смолов попал в сферу интересов турецких топ-клубов

По данным источника, Смолов попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов турецкого первенства.
Vprognoze.ru 13:57
Здоровье

Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
160
Политика

Собянин отметил важность голосования по конституции 1 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправке к конституции 1 июля.
ТАСС 13:08
Политика

Трамп предложил позвать Россию и еще три страны на саммит G7

Президент добавил, что считает формат G7 устаревшим. Трамп предлагает позвать на саммит Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.
Ведомости вчера в 04:51
1,1K
Общество

Автовладельцы в Свердловской области получат номера с кодом 666

News.ru 06:55
1
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой

Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
55
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
2K
Авто

Программа льготного автокредитования получила расширение в России

Минпромторг РФ перезапустил программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также добавил две новых.
Автоновости дня 04:48
5
Авто

Десятки электромобилей выбросили на свалку в США

В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
Motor 09:53
3
Происшествия

В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост Метро

Киев, 1 июня 2020, 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 08:05
2
Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
740
Футбол

Денис Маслов назначен на пост президента «Торпедо»

О назначении Маслова объявила пресс-служба московского "Торпедо". Денис Маслов назначен на пост президента "Торпедо".
Bobsoccer 13:20
Происшествия

В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
79
Космос

Астрофизик РАН расскажет тоболякам о космосе

Тоболяки смогут узнать больше о космосе от аспиранта Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии Александры Гроховской.
Тюменская область сегодня вчера в 03:55
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
644
Общество

ВОЗ сообщила о новой вспышке лихорадки Эбола в Африке

Доктор Питер 11:15
4
Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
184
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами

Новые автомобили 11:14
23
Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
199
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
1,3K
Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
631
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассказала, что пыталась надеть свой купальник из 90-х

Напомним, 52-летняя Андерсон снималась в 90-х в сериале "Спасатели Малибу", после этого актрису признали одним из секс-символов США.
Вестник 08:37
Экономика

Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%

Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС 04:11
Религия

В Москве с 6 июня откроют православные храмы

Коммерсантъ 11:31
363
Общество

В Москве составили карту загруженности парков и мест отдыха

Власти Москвы составили интерактивную карту, на которой местные жители могут увидеть загруженность парков и мест отдыха.
Мослента 11:10
46
Политика

На Украине предложили реанимировать «Будапештский формат»

Речь идёт о Будапештском меморандуме 1994 года, в рамках которого Украина отказалась от советского ядерного оружия в обмен на обещания поддержать её безопасность и территориальную целостность со стороны России, США, Великобритании, Франции и КНР.
REGNUM 08:17
9
Гаджеты

В Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung

Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com вчера в 15:10
55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное