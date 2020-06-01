Экономика

РБКРБКВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
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РСПП назвал «ударом» претензии ФАС к алмазной сделке на $1,45 млрд

РБКвчера в 23:11

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Коммерсантъвчера в 10:21

ВТБ отмечает угрозу пересмотра всех инвестсделок из-за ситуации с «Архангельскгеолдобычей»

ТАССвчера в 09:11

ВТБ увидел в оспаривании сделки «Лукойла» и «Открытия» угрозу инвестклимату

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ВТБ заявил о рисках в связи с иском ФАС по сделке с акциями «АГД-Даймондс»

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Rambler News Serviceвчера в 07:30

ФАС хочет алмаз?

Московский Комсомолецвчера в 03:31
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О назначении Маслова объявила пресс-служба московского "Торпедо". Денис Маслов назначен на пост президента "Торпедо".
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Конфликт между экс-заместителем спортивного директора «Зенита» Вячеславом Малафеевым и форвардом клуба Артемом Дзюбой зародился еще в 2018 году.
Петербургский дневник вчера в 13:01
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В Нью-Йорке введен комендантский час

Власти Нью-Йорка ввели в городе комендантский час.
МИР 24 вчера в 18:50
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Здоровье

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В Алтайском крае из больницы выписались еще 16 пациентов, которые переболели коронавирусом. В итоге в регионе 775 выздоровевших.
Московский Комсомолец 31 мая в 05:07
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Здоровье

В Хакасии за сутки коронавирус подтвердили у 21 человека

В регионе зафиксировано 985 случаев заражения COVID-19. Под наблюдением находятся 1 468 человек, из них 43 – в обсерваторе.
RuNews24.ru вчера в 00:35
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Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
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Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
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Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками

Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо 31 мая в 02:05
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После выполнения всех необходимых процедур астронавты Даглас Хсрли и Роберт Бенкен перешли на борт МКС.
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Газета.Ru 31 мая в 09:15
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Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
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Политика

Украина не намерена помогать России с поставками воды в Крым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возложил на Россию полную ответственность за проблемы с водоснабжением в Крыму.
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В Тункинском районе Бурятии выявили первого заболевшего коронавирусом

В Тункинском районе выявили первого заболевшего коронавирусом. 25 мая домой из Хабаровска вернулся наш вахтовик.
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Юлия Ковальчук поделилась снимком подросшей дочери

Юлия Ковальчук в честь дня защиты детей решилась на публикацию, которой не было даже тогда, когда она с мужем – артистом Алексеем Чумаковым – отмечали промежуточный день рождения дочери, которой исполнилось два с половиной года.
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Двое американских военных погибли при стрельбе на базе ВВС США

Двое американских военнослужащих стали жертвами стрельбы на военной базе Гранд-Форкc в штате Северная Дакота в понедельник, 1 июня.
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Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
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Елена Воробей заявила, что заразилась коронавирусом

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На Сахалин продолжают завозить носителей коронавируса

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В течение нескольких лет Пентагон планирует модернизировать до версии M1A2 SEPv3 435 танков.
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Epic Games Store бесплатно раздает игры вселенной Borderlands

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Глава «Уральских авиалиний» — РБК: «Пытаемся убедить пассажиров летать»

Под брендом «Уральские авиалинии» существует с 1993 года.
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