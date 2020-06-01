Экономика
РБКВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
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ВТБ предупредил об угрозе пересмотра всех инвестсделок из-за ситуации с продажей «АГД Даймондс»
Коммерсантъвчера в 10:21
ВТБ прокомментировал претензии ФАС к «Открытие холдингу» из-за сделки с «Лукойлом»
Rambler News Serviceвчера в 07:30
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 00:09, Ашберн
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по коронавирусу
Число выявленных случаев коронавируса в России сохраняется на уровне 9 тысяч человек (с 18 мая по 1 июня) в сутки по нескольким причинам.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Трампом
RT на русском вчера в 11:50
Футбол
Денис Маслов назначен на пост президента «Торпедо»
О назначении Маслова объявила пресс-служба московского "Торпедо". Денис Маслов назначен на пост президента "Торпедо".
Bobsoccer вчера в 13:20
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 06:28
Футбол
Вячеслав Малафеев рассказал о конфликте с Артемом Дзюбой
Конфликт между экс-заместителем спортивного директора «Зенита» Вячеславом Малафеевым и форвардом клуба Артемом Дзюбой зародился еще в 2018 году.
Петербургский дневник вчера в 13:01
Общество
В Нью-Йорке введен комендантский час
Власти Нью-Йорка ввели в городе комендантский час.
МИР 24 вчера в 18:50
Здоровье
Треть заразившихся коронавирусом вылечились в Алтайском крае
В Алтайском крае из больницы выписались еще 16 пациентов, которые переболели коронавирусом. В итоге в регионе 775 выздоровевших.
Московский Комсомолец 31 мая в 05:07
Здоровье
В Хакасии за сутки коронавирус подтвердили у 21 человека
В регионе зафиксировано 985 случаев заражения COVID-19. Под наблюдением находятся 1 468 человек, из них 43 – в обсерваторе.
RuNews24.ru вчера в 00:35
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Политика
Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Известия вчера в 20:30
Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо 31 мая в 02:05
Космос
Экипаж МКС встретил астронавтов Crew Dragon
После выполнения всех необходимых процедур астронавты Даглас Хсрли и Роберт Бенкен перешли на борт МКС.
Ридус 31 мая в 14:02
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru вчера в 01:57
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости вчера в 04:53
Политика
Украина не намерена помогать России с поставками воды в Крым
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возложил на Россию полную ответственность за проблемы с водоснабжением в Крыму.
Росбалт вчера в 17:15
Происшествия
В Тункинском районе Бурятии выявили первого заболевшего коронавирусом
В Тункинском районе выявили первого заболевшего коронавирусом. 25 мая домой из Хабаровска вернулся наш вахтовик.
Ариг Ус вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась снимком подросшей дочери
Юлия Ковальчук в честь дня защиты детей решилась на публикацию, которой не было даже тогда, когда она с мужем – артистом Алексеем Чумаковым – отмечали промежуточный день рождения дочери, которой исполнилось два с половиной года.
7Дней.ру вчера в 19:00
Происшествия
Двое американских военных погибли при стрельбе на базе ВВС США
Двое американских военнослужащих стали жертвами стрельбы на военной базе Гранд-Форкc в штате Северная Дакота в понедельник, 1 июня.
Известия вчера в 19:10
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Елена Воробей заявила, что заразилась коронавирусом
Аргументы и Факты вчера в 00:15
Экономика
Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России
В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.
РБК вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Гаджеты
В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung
Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com 31 мая в 15:10
Общество
На Сахалин продолжают завозить носителей коронавируса
Южно-Сахалинск, 2 июня 2020, 06:53 — REGNUM В Сахалинской области выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:53
Армия и оружие
Армия США начала получать модернизированные танки Abrams
В течение нескольких лет Пентагон планирует модернизировать до версии M1A2 SEPv3 435 танков.
Российская газета вчера в 02:59
Технологии
Epic Games Store бесплатно раздает игры вселенной Borderlands
Экономика сегодня 30 мая в 02:33
Экономика
Глава «Уральских авиалиний» — РБК: «Пытаемся убедить пассажиров летать»
Под брендом «Уральские авиалинии» существует с 1993 года.
РБК 00:00
Общество
ФАС просит разрешить властям выкупать ваучеры авиапассажиров
Обновлено в 13:49 Глава антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил разрешить правительству выкупать ваучеры пассажиров, выданные за отмененные рейсы, сообщает РБК.
BFM.ru вчера в 05:57
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
РИА Новости вчера в 20:44