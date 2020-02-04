Политика

РБКРБКВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
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ВТО частично поддержала апелляцию Киева по спору о вагонах с Россией

Газета.Ru15:20

Украина победила Россию в торговом споре

Lenta.ru12:06

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

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ВТО подтвердила отсутствие ограничений со стороны РФ на поставки украинских вагонов

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Минэкономразвития оценило решение ВТО по поставкам украинских вагонов

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Интерфакс13:32

ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре о вагонах с Россией

РИА Новости11:18
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Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

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На IX Забайкальском Международном кинофестивале будет заявлено три секции (возможны изменения): 1 секция: КОНКУРС БОЛЬШОЙ КОНКУРС.
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Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса

Американский актер Харрисон Форд исполнит роль Индианы Джонса в пятом фильме. Об этом сообщил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек

Сообщается, что китайские власти выявили за 4 февраля более 3,1 тыс. новых заражений, 1,9 тыс. из которых были зарегистрированы в городе Ухань — эпицентре распространения опасного вируса.
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Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность

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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
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«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
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Китайские биржи открылись обвалом на 8 процентов из-за коронавируса

Последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января, перед местным Новым годом.
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Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

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Головин помог Монако обыграть Анже

Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
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Первый полёт «охотника за планетами», размещенного на борту аэростата

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СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
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Примечательно, что похожим образом в 2016 году ушёл исполнительный продюсер Rockstar и президент Rockstar North Лесли Бензис: в сентябре 2014 года он взял длительный отпуск, после чего решил покинуть студию.
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Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
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МИД Польши заявил о своей победе в историческом споре с Россией

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша выиграла исторический спор с Россией, сообщает агентство РАР.
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В России ужесточат наказание за ночной шум

Наказание для шумных соседей предложили ужесточить в России.
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Четыре турецких военных погибли в Идлибе

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