Политика

РИА НовостиРИА НовостиВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре о вагонах с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
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ВТО частично поддержала апелляцию Киева по спору о вагонах с Россией

Газета.Ru15:20

ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре о вагонах с Россией

РИА Новости11:18

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

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