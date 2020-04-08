Политика
Газета.RuВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
Спор Киева с Москвой длился с 2015 года. Всемирная торговая организация обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчета демпинговой маржи на российский нитрат аммония, а также обязала исключить компанию "ЕвроХим" из-под действия антидемпинговых мер.
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В Москве загорелся дом престарелых
В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Хоккей
Хоккеист «Эдмонтона» Кейв оказался в коме после кровоизлияния в мозг
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отреагировал на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сократить количество экзаменов ЕГЭ до одного.
Политика
США пересматривают объемы финансирования ВОЗ
США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа.
Экономика
Экспорт золота из России вырос в семь раз
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт драгметаллов вырос в семь раз.
Политика
Демократ Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США
Сенатор от Вермонта Берни Сандерс 8 апреля объявил о прекращении своей кампании за выдвижение в президенты США от демократической партии.
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Глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона
8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Общество
Роструд разъяснил, за что могут уволить в период карантина
Отсутствие прибыли в период карантина не может стать основанием для увольнения работника. Об этом сообщает «Российская газета».
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Происшествия
Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Наука
Обнаружен уникальный метод для датирования керамики
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей
Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
Здоровье
Определен вероятный пик пандемии коронавируса
Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Общество
Собянин считает бессмысленным закрытие предприятий не из сферы услуг
Мэр Москвы Сергей Собянин считает бессмысленным закрывать предприятия, не оказывающие услуг гражданам, и те, где люди работают в замкнутых коллективах.
Общество
Рекордное число итальянцев выздоровели от коронавируса за сутки
Более двух тысяч человек за сутки объявлены выздоровевшими от коронавируса в Италии, что стало высоким показателем за все время эпидемии, заявил глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Здоровье
Петербургу требуется кислород для 1300 коек. И 13 миллиардов
За счет собственных ресурсов город закрывает потребность в 500 аппаратах. Кроме того, 1316 коек не обеспечены кислородом.
Происшествия
Рауля Арашукова обвинили по полной программе
Политика
Анонсировано новое телеобращение Путина
Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Общество
В Москве упростят процесс получения пособия по безработице
В Москве уже разрабатывается новый порядок доплаты. Об этом сообщил сегодня в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Экономика
Der Standard (Австрия): коронавирус заражает русских бедностью (Der Standard)
Киргизы, таджики и узбеки, которые в основном работали на московских стройках, зарабатывали, по данным Высшей школы экономики от 2018 года, от 25 до 29 тысяч рублей (290-340 евро), имея при этом 60-часовую трудовую неделю.
Футбол
Мальдини вылечился от коронавируса
Бывший защитник "Милана", а ныне технический директор итальянской команды Паоло Мальдини вылечился от коронавируса, сообщает Calciomercato.
Здоровье
Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса
Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета Брендон Браун оценил популярные средства от коронавируса.
Авто
В России освободили часть автомобилей от прохождения техосмотра
В России упростили процедуру прохождения техосмотра и отложили реформу, которая предполагала снимать данный процесс на фото.
Общество
В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов
В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Киберспорт
SteamDB: Gears 5 станет на неделю временно бесплатной
Экономика
«Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.
Авто
GAC сертифицировал минивэн GN8 для России
На сегодняшний день бренд представлен в России большим кроссовером GS8. Цены на него стартуют от 1898000 рублей.