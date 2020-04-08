Политика

Газета.RuГазета.RuВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

Спор Киева с Москвой длился с 2015 года. Всемирная торговая организация обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчета демпинговой маржи на российский нитрат аммония, а также обязала исключить компанию "ЕвроХим" из-под действия антидемпинговых мер.
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