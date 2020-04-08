Спор Киева с Москвой длился с 2015 года. Всемирная торговая организация обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчета демпинговой маржи на российский нитрат аммония, а также обязала исключить компанию "ЕвроХим" из-под действия антидемпинговых мер.

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

Политика США пересматривают объемы финансирования ВОЗ США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа.

Политика Демократ Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США Сенатор от Вермонта Берни Сандерс 8 апреля объявил о прекращении своей кампании за выдвижение в президенты США от демократической партии.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Происшествия Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.

Здоровье Определен вероятный пик пандемии коронавируса Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.

Общество Рекордное число итальянцев выздоровели от коронавируса за сутки Более двух тысяч человек за сутки объявлены выздоровевшими от коронавируса в Италии, что стало высоким показателем за все время эпидемии, заявил глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Политика Анонсировано новое телеобращение Путина Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.

Общество В Москве упростят процесс получения пособия по безработице В Москве уже разрабатывается новый порядок доплаты. Об этом сообщил сегодня в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

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Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Экономика «Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.