Общество

Газета.RuГазета.RuВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

Спор Киева с Москвой длился с 2015 года. Всемирная торговая организация обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчета демпинговой маржи на российский нитрат аммония, а также обязала исключить компанию "ЕвроХим" из-под действия антидемпинговых мер.
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ВТО обязала Украину выполнить требование России по спору до 15 сентября

Российская газетавчера в 12:30

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией

Телеканал 360°вчера в 12:23

ВТО обязала Украину до 15 сентября исполнить решение в пользу России

Взгляд.рувчера в 11:33

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией

РИА Новостивчера в 11:36

ВТО обязала Украину выполнить решение по спору с РФ по нитрату аммония до 15 сентября

Интерфаксвчера в 11:35

ВТО обязала Украину исполнить решение по импорту нитрата аммония из России

ТАССвчера в 12:07

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам до 15 сентября

ПРАЙМвчера в 11:27
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Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина умерла в 32 года

МонаВиста 07 апреля в 13:26
Политика

Мишустин оценил предложение сократить ЕГЭ до одного экзамена

На встрече с Мишустиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить количество ЕГЭ до одного.
РИА Новости вчера в 16:01
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru 07 апреля в 11:56
Энергетика

Саудиты скупают нефтегазовые компании

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund) скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний, об этом пишет Wall Street Journal.
Вести.Ru вчера в 22:47
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Шоу-бизнес

71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Вокруг ТВ вчера в 11:47
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 06 апреля в 15:30
Общество

Определен вероятный пик пандемии коронавируса

Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Lenta.ru вчера в 17:08
Общество

В России раскрыли схему «двойного обмана» жертв кибермошенников

Москва, 9 апреля 2020, 04:36 — REGNUM Киберпреступники предлагают людям, уже ставшим жертвами интернет-мошенников, выплату компенсации за ущерб, выманивая у них персональную информацию, в том числе данные банковских карт.
REGNUM вчера в 21:36
Космос

Российский космонавт рассказал о возможностях новой ракеты «Союз-2.1а»

ИА Красная Весна вчера в 07:23
Политика

Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»

Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
REGNUM вчера в 05:56
Авто

АвтоВАЗ отложил возобновление производства автомобилей

Сотрудников, занятых на производстве, сперва информировали о возможном возвращении на работу в среду, 6 апреля, но теперь запуск конвейера отложили на несколько дней.
Wroom.ru 07 апреля в 16:40
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском вчера в 10:20
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru вчера в 09:43
Авто

Назвали Всемирный автомобиль 2020 года

В номинации «Дизайн года» лидером оказалась японская Mazda 3. Лучшим спортивным автомобилем и лучшим автомобилем категории люкс признали Porsche Taycan.
Тарантас Ньюс вчера в 13:30
Политика

Александр Бурков: «Мы будем поэтапно разрешать предприятиям разных сфер запускаться в работу»

На сегодняшний день в Омской области разрешено работать только предприятиям жизнеобеспечения, с непрерывным технологическим циклом и системообразующим предприятиям.
Om1.ru вчера в 22:30
Происшествия

Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве

Lenta.ru вчера в 18:41
Гаджеты

Финальную версию EMUI 10.1 получили Huawei P40 и P40 Pro

«Huawei» запустила распространение окончательной версии EMUI 10.1, которую получат смартфоны Huawei P40 и P40 Pro.
ГЛАС.RU вчера в 13:29
Происшествия

Почти 400 пациентов находятся на лечении в Коммунарке

Почти 400 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в новой Москве, за сутки выписаны 28 человек, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 04:04
Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина к россиянам

Обращение президента ожидается "в ближайшее время". Кремль анонсировал новое обращение Владимира Путина к россиянам.
Деловое.ТВ вчера в 08:08
Происшествия

Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
BFM.ru вчера в 08:21
Происшествия

Полицейские Южно-Сахалинска разыскивают подозреваемого в краже

Ранее в дежурную часть УМВД России по Южно-Сахалинску поступило заявление от местной жительницы.
Сахалин.Инфо вчера в 23:45
Политика

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
РИА Новости вчера в 16:34
Здоровье

Еще 18 жителей Липецкой области заболели коронавирусом

Диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвердили еще у 18 жителей Липецкой области по состоянию на среду, 8 апреля.
Обозреватель Врн вчера в 04:01
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07 апреля в 13:58
Политика

Жители Германии выразили свое отношение к проекту «Северный поток-2»

Как сообщает ToDay News Ufa, большинство жителей Германии выступают за возобновление экономических отношений с Россией и поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2».
ToDay News Ufa вчера в 14:37
Общество

Путин установит дополнительные денежные выплаты для врачей

Президент Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты для врачей. Это коснётся тех, кто работает с больными коронавирусом.
ВашГород.ру вчера в 22:20
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru вчера в 18:10
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