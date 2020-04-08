Общество
Газета.RuВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
Спор Киева с Москвой длился с 2015 года. Всемирная торговая организация обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчета демпинговой маржи на российский нитрат аммония, а также обязала исключить компанию "ЕвроХим" из-под действия антидемпинговых мер.
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ВТО обязала Украину выполнить требование России по спору до 15 сентября
Российская газетавчера в 12:30
ВТО обязала Украину выполнить решение по спору с РФ по нитрату аммония до 15 сентября
Интерфаксвчера в 11:35
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