Общество

Газета.RuГазета.RuВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

Спор Киева с Москвой длился с 2015 года. Всемирная торговая организация обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчета демпинговой маржи на российский нитрат аммония, а также обязала исключить компанию "ЕвроХим" из-под действия антидемпинговых мер.
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ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией

РИА Новостивчера в 11:36

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией

Телеканал 360°вчера в 12:23

ВТО обязала Украину исполнить решение по импорту нитрата аммония из России

ТАССвчера в 12:07

ВТО обязала Украину выполнить требование России по спору до 15 сентября

Российская газетавчера в 12:30

ВТО обязала Украину выполнить решение по спору с РФ по нитрату аммония до 15 сентября

Интерфаксвчера в 11:35

ВТО обязала Украину до 15 сентября исполнить решение в пользу России

Взгляд.рувчера в 11:33

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам до 15 сентября

ПРАЙМвчера в 11:27
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Происшествия

Четыре человека погибли на пожаре в московском доме престарелых

Вести.Ru вчера в 21:57
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 07 апреля в 14:21
Энергетика

Переговоры участников расширенного состава ОПЕК по сокращению добычи нефти состоятся сегодня

В марте цены на нефть обвалились после провала переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи из-за падения спроса на фоне коронавируса.
Эхо Москвы 01:01
Футбол

Роналду показал тренировку с Джорджиной во дворе своего дома

Metaratings вчера в 08:30
Политика

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
РИА Новости вчера в 16:34
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона

Число людей, инфицированных коронавирусом, в мире превысило 1,5 млн.
Ведомости вчера в 17:49
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Здоровье

В Приморье отмечается рост числа заболевших пневмонией

В Приморском крае увеличилась заболеваемость пневмонией, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 00:35
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции

В настоящий момент в Петербурге обязательный режим самоизоляции действует для людей старше 65 лет, тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, а также контактирующих с больными Covid-19.
Собака.ru вчера в 06:32
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском вчера в 07:31
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 07 апреля в 10:35
Авто

Nissan Frontier 2021 года станет легче и получит новые особенности

В конце прошлого года стало известно, что новинка следующего поколения получит 6-диапазонную МКПП и базовую "тележку", электрическую установку и обновленное шоссе.
Car.ru вчера в 05:25
Экономика

Российский страховой рынок может потерять четверть взносов в 2020 году

Москва, 9 апреля 2020, 04:51 — REGNUM Объём потерь страхового рынка России в 2020 году может составить примерно 220 млрд рублей, следует из оптимистического прогноза, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».
REGNUM вчера в 21:51
Происшествия

В деле экс-начальника МЧС Зауралья появились новые эпизоды

Курган, 9 апреля 2020, 07:41 — REGNUM В деле бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова выявлены новые эпизоды.
REGNUM 00:41
Гаджеты

Новый смарт-телевизор Huawei удивит необычной системой управления

Наконец, смарт-телевизор получит загадочную систему управления.
3DNews 06 апреля в 08:33
Общество

Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Политика

Киссинджер предрек политический и экономический хаос на поколения

Политический и экономический хаос, вызванный пандемией коронавируса может затянуться на поколения.
РИА Новости 00:35
Происшествия

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс вчера в 08:28
Армия и оружие

В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии

"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

Спецрейс Госдепа для вывоза граждан США из РФ вылетел из Москвы

Посольство США в России объявило, что американский специальный чартерный рейс для возвращения граждан на родину покинул Москву.
Коммерсантъ 00:10
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина дала свое последнее интервью

Paparazzi.ru вчера в 06:48
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 09:20
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов

В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Инвест-Форсайт вчера в 17:59
Политика

На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
РБК 00:52
Армия и оружие

Участвующие в параде Победы танки оснащены защитой от коронавируса

Российские танки Т-72Б3М и Т-90М, которые примут участие в параде Победы на Красной площади, оснащены средствами защиты от оружия массового поражения (ОМП), в частности от химического и биологического оружия, к которому относятся и вирусы, сообщает пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ).
ФАН вчера в 22:29
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 08:57
Единоборства

Боец Bellator был застрелен возле своего дома в США

Боец Bellator Исаия Чапман был застрелен возле своего дома в США, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 01:15
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