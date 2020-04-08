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ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

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Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

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Шоу-бизнес Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз Борис Грачевский, которому 71 год, в четвертый раз стал отцом. Новостью о радостном событии режиссер поделился в социальной сети.

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Футбол Зелимхан Бакаев: «Подготовка идет сумасшедшим образом» Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в прямом эфире в Instagram рассказал о тренировках в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Общество «Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области Как утверждает издание «Проект», в Астраханской области, в устье реки Волги есть резиденция, где отдыхает заместитель председателя Совета безопасности и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.