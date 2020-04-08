Политика
Газета.RuВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
Спор Киева с Москвой длился с 2015 года. Всемирная торговая организация обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчета демпинговой маржи на российский нитрат аммония, а также обязала исключить компанию "ЕвроХим" из-под действия антидемпинговых мер.
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Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Происшествия
В Казани умерла пенсионерка, у которой грабитель отобрал продукты
Экономика
ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса
Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
Происшествия
Рауля Арашукова обвинили по полной программе
Футбол
Футболисты АПЛ создали фонд для борьбы с коронавирусом в Англии
Клубы АПЛ основали фонда для поддержки национальной службы здравоохранения Англии в борьбе с коронавирусом.
Общество
Инициаторы «Бессмертного полка» призвали воздержаться от шествия 9 мая
Инициаторы проведения первой акции "Бессмертный полк" в Томске призвали воздержаться от проведения в этом году 9 мая традиционного шествия с портретами фронтовиков и предложили вспомнить солдат в кругу семьи.
Наука
Классическая музыка и сон помогли студентам успешнее сдать экзамен
Американские ученые из лаборатории нейробиологии при Университете Бэйлора в процессе эксперимента выяснили, что студенты, которые слушают классическую музыку значительно лучше сдают экзамены.
Происшествия
Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве
Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
Политика
Владимир Путин вновь обратится к россиянам
Президент России Владимир Путин вновь выступит с обращением к жителям страны в среду, 8 апреля.
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Общество
Российские работодатели начали вводить четырехдневку
Российские работодатели начали вводить четырехдневную рабочую неделю в качестве меры в условиях кризиса.
Спорт
Шахматист Карякин признался, о чем говорил наедине с Путиным
30-летний российский шахматист Сергей Карякин, являющийся доверенным лицом Владимира Путина, пока не решил, будет ли голосовать за новые поправки к Конституции.
Общество
Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса
Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке.
Общество
Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых
Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
Общество
Полиция начала штрафовать новосибирцев за нарушение самоизоляции
С сегодняшнего дня в Новосибирской области начнут проверять, как сибиряки соблюдают режим всеобщей самоизоляции, введенный из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В Италии за сутки выздоровело рекордное число человек
В Италии за сутки выздоровели более двух тысяч человек, что стало рекордным показателем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Здоровье
Почему визит псковского губернатора в больницу обернулся скандалом. Видео
В больницу, где лечатся больные коронавирусом, губернатор и сопровождавшие его люди пришли, казалось бы, как и положено, в костюмах индивидуальной защиты.
Кино
Актер из фильма «Девятые врата» умер от коронавируса
Американский актер Аллен Гарфилд скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Об этом в Facebook сообщила его коллега Рони Блейкли.
Экономика
РБК: российские власти накопили денежную подушку в 18 трлн рублей
По расчетам РБК, рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти составили на 1 марта в общей сложности 15,3 трлн рублей.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ
Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ
Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
Общество
В Приморье подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом
К 11 ранее официально подтвержденным случаям COVID-19, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Приморье, прибавились еще четыре.
Происшествия
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех
Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех.
Общество
В Минтруде рассказали о выплате дополнительных пособий на детей
Выплаты дополнительных пособий по 5 тысяч рублей будут назначены для 3,3 миллиона детей, сообщила пресс-служба Минтруда.
Общество
Россия защитит законные права на Александровское подворье в Иерусалиме
Россия предпримет все необходимые усилия для защиты своих законных имущественных интересов в Израиле, включая права на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима.
Происшествия
Золотодобытчика в утонувшем бульдозере обнаружили на Колыме
Как сообщает MagadanMedia со ссылкой на областной СУ СКР, 8 апреля в водоеме рядом с поселком Дебин обнаружили утонувший бульдозер.
Наука
Точные эксперименты не подтвердили наличие у нашей Вселенной дополнительных свернутых измерений
Чтобы обнаружить «утекание» части гравитационной энергии в дополнительные измерения, приходится ставить сверхточные опыты в строго контролируемых лабораторных условиях.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.