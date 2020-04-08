Спор Киева с Москвой длился с 2015 года. Всемирная торговая организация обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчета демпинговой маржи на российский нитрат аммония, а также обязала исключить компанию "ЕвроХим" из-под действия антидемпинговых мер.

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Экономика ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.

Общество Инициаторы «Бессмертного полка» призвали воздержаться от шествия 9 мая Инициаторы проведения первой акции "Бессмертный полк" в Томске призвали воздержаться от проведения в этом году 9 мая традиционного шествия с портретами фронтовиков и предложили вспомнить солдат в кругу семьи.

Наука Классическая музыка и сон помогли студентам успешнее сдать экзамен Американские ученые из лаборатории нейробиологии при Университете Бэйлора в процессе эксперимента выяснили, что студенты, которые слушают классическую музыку значительно лучше сдают экзамены.

Политика Владимир Путин вновь обратится к россиянам Президент России Владимир Путин вновь выступит с обращением к жителям страны в среду, 8 апреля.

Энергетика Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14% Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.

Общество Российские работодатели начали вводить четырехдневку Российские работодатели начали вводить четырехдневную рабочую неделю в качестве меры в условиях кризиса.

Общество Полиция начала штрафовать новосибирцев за нарушение самоизоляции С сегодняшнего дня в Новосибирской области начнут проверять, как сибиряки соблюдают режим всеобщей самоизоляции, введенный из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество В Италии за сутки выздоровело рекордное число человек В Италии за сутки выздоровели более двух тысяч человек, что стало рекордным показателем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Кино Актер из фильма «Девятые врата» умер от коронавируса Американский актер Аллен Гарфилд скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Об этом в Facebook сообщила его коллега Рони Блейкли.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество В Приморье подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом К 11 ранее официально подтвержденным случаям COVID-19, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Приморье, прибавились еще четыре.

Общество Россия защитит законные права на Александровское подворье в Иерусалиме Россия предпримет все необходимые усилия для защиты своих законных имущественных интересов в Израиле, включая права на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима.