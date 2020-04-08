Политика

Газета.RuГазета.RuВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

Спор Киева с Москвой длился с 2015 года. Всемирная торговая организация обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчета демпинговой маржи на российский нитрат аммония, а также обязала исключить компанию "ЕвроХим" из-под действия антидемпинговых мер.
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ВТО обязала Украину выполнить требование России по спору до 15 сентября

Российская газета12:30

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией

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ВТО обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам до 15 сентября

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РИА Новости11:36

ВТО обязала Украину выполнить решение по спору с РФ по нитрату аммония до 15 сентября

Интерфакс11:35

ВТО обязала Украину до 15 сентября исполнить решение в пользу России

Взгляд.ру11:33

ВТО обязала Украину исполнить решение по импорту нитрата аммония из России

ТАСС12:07
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