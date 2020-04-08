Политика

REGNUMREGNUMВТО предписала Украине исполнить решение арбитража по спору с Россией

Сообщается, что 8 апреля 2020 года арбитр, который назначен генеральным директоров ВТО, установил, что Украина должна исполнять решение органов по разрешению споров в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония до 15 сентября 2020 года.
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ВТО обязала Украину выполнить решение по спору с РФ по нитрату аммония до 15 сентября

Интерфакс11:35

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией

Телеканал 360°12:23

ВТО обязала Украину исполнить решение по импорту нитрата аммония из России

ТАСС12:07

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией

РИА Новости11:36

ВТО обязала Украину выполнить требование России по спору до 15 сентября

Российская газета12:30

ВТО обязала Украину до 15 сентября исполнить решение в пользу России

Взгляд.ру11:33

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам до 15 сентября

ПРАЙМ11:27
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Политика

Владимир Путин вновь обратится к россиянам

Президент России Владимир Путин вновь выступит с обращением к жителям страны в среду, 8 апреля.
ГТРК Удмуртия 08:34
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Политика

Путин задумался о сокращении нерабочих дней

7 апреля 2020 года, в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом, Президент страны Владимир Путин поинтересовался у экспертов относительно возможности сократить число нерабочих дней, объявленных в связи с угрозой массового распространения заболевания.
Pressa40 07:43
Космос

Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

ТАСС Наука 12:38
Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года

Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
NewInform вчера в 05:29
Общество

Путин подписал указ о выплате по 5 тысяч рублей семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.
Mockva.ru вчера в 13:19
Общество

Астраханский министр здравоохранения покинул пост

Министр здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов подал в отставку.
Астрахань 24 07:01
Общество

Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса

Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке.
РБК 11:56
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв

ЧП произошло в селе Филинское Вачского района области. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного двухподъездного дома.
Lenta.ru вчера в 18:09
Армия и оружие

Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП «Вереск»

Piter.tv вчера в 04:28
Футбол

Бартомеу увеличил шансы своего ухода из «Барселоны»

Ранее СМИ сообщали о том, что игроки хотят ухода Бартомеу из-за ситуации с покупной критикой в социальных сетях.
Все про Спорт ру 12:49
Энергетика

Кремль дал США совет по стабилизации нефтяного рынка

Чтобы стабилизировать ситуацию на мировом рынке нефти, американским компаниям необходимо предпринять реальные шаги к сокращению нефтедобычи, а не ждать естественного снижения производства в условиях низких цен на энергоресурсы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Рамблер 09:05
Авто

В Туле китайский автоконцерн возобновил производство

Деловое.ТВ 13:02
Происшествия

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 08:28
Политика

ЕК призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки до середины мая

Еврокомиссия (ЕК) призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до середины мая в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Газета.Ru 12:09
Происшествия

Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

BFM.ru 08:21
Общество

Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Газета.Ru 12:41
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Финансы

Официальный курс евро вырос до 82 рублей

Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на четверг, 9 апреля, увеличились, сообщается на сайте Центрального Банка России.
Газета.Ru 06:42
Здоровье

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

У 76 из 104 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess болезнь протекала бессимптомно, но у большинства из таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения, носящие название «эффект матового стекла».
Известия 12:12
Общество

Жители Коми пожаловались на выросшую до 35 тысяч рублей квартплату

В социальных сетях горожане сообщают, что в их платежных документах в результате добавилось от 17 до 35 тысяч рублей, которые они должны за отопление за март 2020 года.
Ридус 04:41
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 11:56
Армия и оружие

Россия нашла изъяны в докладе ОЗХО по инцидентам с химоружием в Сирии

Доклад Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно якобы применения сирийскими войсками химоружия в Аль-Латамне в марте 2017 года не вызывает доверия, он составлен с изъянами, заявили в постпредстве России при ОЗХО.
Взгляд.ру 12:20
Авто

Российский авторынок вырос на 4% в марте

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
Автоновости дня 07:30
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском 11:13
Общество

Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчинённой

Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, пристававший к своей помощнице во время онлайн-совещания, оправдался за своё непристойное поведение.
News.ru 09:14
Политика

Берни Сандерс покинул президентскую гонку

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Газета.Ru 13:00
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Происшествия

Отцу экс-сенатора Арашукова предъявили обвинения в убийстве

Бизнесмену Раулю Арашукову предъявили обвинение в убийстве экс-советника главы Карачаево-Черкесии Фрале Шебзухова, в причастности к которому обвинен и его сын, бывший сенатор Рауф Арашуков, сообщил адвокат бизнесмена Владимир Постанюк.
Взгляд.ру 12:45
Общество

Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Газета.Ru 07:54
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