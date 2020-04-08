Сообщается, что 8 апреля 2020 года арбитр, который назначен генеральным директоров ВТО, установил, что Украина должна исполнять решение органов по разрешению споров в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония до 15 сентября 2020 года.

ВТО предписала Украине исполнить решение арбитража по спору с Россией

Политика Владимир Путин вновь обратится к россиянам Президент России Владимир Путин вновь выступит с обращением к жителям страны в среду, 8 апреля.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Политика Путин задумался о сокращении нерабочих дней 7 апреля 2020 года, в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом, Президент страны Владимир Путин поинтересовался у экспертов относительно возможности сократить число нерабочих дней, объявленных в связи с угрозой массового распространения заболевания.

Футбол Бартомеу увеличил шансы своего ухода из «Барселоны» Ранее СМИ сообщали о том, что игроки хотят ухода Бартомеу из-за ситуации с покупной критикой в социальных сетях.

Энергетика Кремль дал США совет по стабилизации нефтяного рынка Чтобы стабилизировать ситуацию на мировом рынке нефти, американским компаниям необходимо предпринять реальные шаги к сокращению нефтедобычи, а не ждать естественного снижения производства в условиях низких цен на энергоресурсы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Политика ЕК призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки до середины мая Еврокомиссия (ЕК) призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до середины мая в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Финансы Официальный курс евро вырос до 82 рублей Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на четверг, 9 апреля, увеличились, сообщается на сайте Центрального Банка России.

Здоровье У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких У 76 из 104 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess болезнь протекала бессимптомно, но у большинства из таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения, носящие название «эффект матового стекла».

Общество Жители Коми пожаловались на выросшую до 35 тысяч рублей квартплату В социальных сетях горожане сообщают, что в их платежных документах в результате добавилось от 17 до 35 тысяч рублей, которые они должны за отопление за март 2020 года.

Армия и оружие Россия нашла изъяны в докладе ОЗХО по инцидентам с химоружием в Сирии Доклад Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно якобы применения сирийскими войсками химоружия в Аль-Латамне в марте 2017 года не вызывает доверия, он составлен с изъянами, заявили в постпредстве России при ОЗХО.

Авто Российский авторынок вырос на 4% в марте Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.

Политика Берни Сандерс покинул президентскую гонку Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.

Происшествия Отцу экс-сенатора Арашукова предъявили обвинения в убийстве Бизнесмену Раулю Арашукову предъявили обвинение в убийстве экс-советника главы Карачаево-Черкесии Фрале Шебзухова, в причастности к которому обвинен и его сын, бывший сенатор Рауф Арашуков, сообщил адвокат бизнесмена Владимир Постанюк.