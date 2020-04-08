Политика
REGNUMВТО предписала Украине исполнить решение арбитража по спору с Россией
Сообщается, что 8 апреля 2020 года арбитр, который назначен генеральным директоров ВТО, установил, что Украина должна исполнять решение органов по разрешению споров в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония до 15 сентября 2020 года.
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Политика
Владимир Путин вновь обратится к россиянам
Президент России Владимир Путин вновь выступит с обращением к жителям страны в среду, 8 апреля.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
Путин задумался о сокращении нерабочих дней
7 апреля 2020 года, в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом, Президент страны Владимир Путин поинтересовался у экспертов относительно возможности сократить число нерабочих дней, объявленных в связи с угрозой массового распространения заболевания.
Спорт
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года
Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
Общество
Путин подписал указ о выплате по 5 тысяч рублей семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.
Общество
Астраханский министр здравоохранения покинул пост
Министр здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов подал в отставку.
Общество
Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса
Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке.
Происшествия
В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв
ЧП произошло в селе Филинское Вачского района области. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного двухподъездного дома.
Армия и оружие
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП «Вереск»
Футбол
Бартомеу увеличил шансы своего ухода из «Барселоны»
Ранее СМИ сообщали о том, что игроки хотят ухода Бартомеу из-за ситуации с покупной критикой в социальных сетях.
Энергетика
Кремль дал США совет по стабилизации нефтяного рынка
Чтобы стабилизировать ситуацию на мировом рынке нефти, американским компаниям необходимо предпринять реальные шаги к сокращению нефтедобычи, а не ждать естественного снижения производства в условиях низких цен на энергоресурсы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Авто
В Туле китайский автоконцерн возобновил производство
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Политика
ЕК призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки до середины мая
Еврокомиссия (ЕК) призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до середины мая в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Финансы
Официальный курс евро вырос до 82 рублей
Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на четверг, 9 апреля, увеличились, сообщается на сайте Центрального Банка России.
Здоровье
У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких
У 76 из 104 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess болезнь протекала бессимптомно, но у большинства из таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения, носящие название «эффект матового стекла».
Общество
Жители Коми пожаловались на выросшую до 35 тысяч рублей квартплату
В социальных сетях горожане сообщают, что в их платежных документах в результате добавилось от 17 до 35 тысяч рублей, которые они должны за отопление за март 2020 года.
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Армия и оружие
Россия нашла изъяны в докладе ОЗХО по инцидентам с химоружием в Сирии
Доклад Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно якобы применения сирийскими войсками химоружия в Аль-Латамне в марте 2017 года не вызывает доверия, он составлен с изъянами, заявили в постпредстве России при ОЗХО.
Авто
Российский авторынок вырос на 4% в марте
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Общество
Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчинённой
Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, пристававший к своей помощнице во время онлайн-совещания, оправдался за своё непристойное поведение.
Политика
Берни Сандерс покинул президентскую гонку
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия
Отцу экс-сенатора Арашукова предъявили обвинения в убийстве
Бизнесмену Раулю Арашукову предъявили обвинение в убийстве экс-советника главы Карачаево-Черкесии Фрале Шебзухова, в причастности к которому обвинен и его сын, бывший сенатор Рауф Арашуков, сообщил адвокат бизнесмена Владимир Постанюк.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.