Общество
REGNUMВТО выступила в пользу РФ в споре по энергокотировкам с Евросоюзом
Женева, Швейцария, 25 июля 2020, 10:38 — REGNUM Третейская группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) выступила в поддержку России в споре с Евросоюзом по поводу методики определения цены товаров и по поводу антидемпинговых мер.
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Третейская группа ВТО поставила точку в споре России с ЕС по «энергокорректировкам»
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Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»
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