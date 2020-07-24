Общество

Российская газетаРоссийская газетаВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам

В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС. Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам.
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ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам

Газета.Ruвчера в 14:25

Третейская группа ВТО поставила точку в споре России с ЕС по «энергокорректировкам»

Вести.Ruвчера в 12:15

ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

РИА Новостивчера в 10:28

В ВТО поддержали Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

RT на русскомвчера в 10:49

Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»

Минэкономразвития Россиивчера в 10:45

В РФ потребовали отмены пошлины на импорт аммиачной селитры

Интерфаксвчера в 12:12

Эксперт: решение ВТО по «энергокорректировкам» устранит дискриминацию экспортеров из РФ

ТАССвчера в 11:54
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Заразившийся коронавирусом президент Бразилии сообщил о выздоровлении

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Российская газета 07:07
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Происшествия

На Кубани подтвердили 92 новых случая заражения коронавирусом

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В штаб проекта «Объединенные демократы» в Казани на лекцию «Трансперенси» пришли силовики, рассказал «Новой газете» координатор проекта Андрей Пивоваров.
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Происшествия

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"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
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Полиция попросила суд арестовать троих участников межнациональных столкновений в Москве

Полиция просит арестовать трех участников межнациональной массовой драки на юго-востоке Москвы.
ТАСС 08:24
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Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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РИА Новости вчера в 21:46
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Политика

Климкин призвал сделать Крым проблемой для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
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Экономика

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
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Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online

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Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ

Компания Renault подтвердила появление обновленного кроссовера Renault Duster в РФ в изначально запланированные сроки.
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Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Федеральный центр направил пострадавшим от коронавируса регионам триллион рублей, это на 56 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

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Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
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