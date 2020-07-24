Общество

Российская газетаРоссийская газетаВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам

В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС. Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Третейская группа ВТО поставила точку в споре России с ЕС по «энергокорректировкам»

Вести.Ru12:15

ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

РИА Новости10:28

Россия выиграла спор в ВТО против ЕС о методике определения цен

Известия11:05

В ВТО поддержали Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

RT на русском10:49

Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»

Минэкономразвития России10:45

В РФ потребовали отмены пошлины на импорт аммиачной селитры

Интерфакс12:12

Эксперт: решение ВТО по «энергокорректировкам» устранит дискриминацию экспортеров из РФ

ТАСС11:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Происшествия

В Москве после массовой драки задержали более 25 человек

В Москве задержали более 25 человек после массовой драки, возбуждены уголовные дела, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 10:26
179
Космос

Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос

Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС).
ТАСС 21 июля в 13:44
Общество

Названы две опасности, угрожающие российским туристам в Турции

Глава правительства России Михаил Мишустин 24 июля заявил о том, что с 1 августа РФ возобновляет авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
ФАН 12:47
2
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 22 июля в 15:11
93
Транспорт

Движение такси запретят на трех участках выделенных полос в Москве

Эхо Москвы 13:34
37
Политика

Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
152
Общество

Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
35
Здоровье

Пять крупных очагов коронавируса остается в Волгоградской области

Самые большие - в строительной организации и в Урюпинском ПНИ, где заразились коронавирусом более двухсот человек.
КП - Волгоград 07:01
44
Экономика

Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК 09:22
1
Авто

BMW представила ограниченную серию кроссовера X7

КомпанияBMW официально представила специальную версию кроссовера BMW X7 под названием Dark Shadow Edition.
Деловое.ТВ 08:02
21
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
264
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
399
Политика

Экс-кандидат в президенты Белоруссии бежал в РФ из-за угрозы ареста

РИА Новости Не допущенный до выборов президента Белоруссии Валерий Цепкало уехал из страны в Москву, так как ему сообщили о готовящемся аресте.
РЕН ТВ 07:22
94
Политика

Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
1,2K
Политика

Клишас назвал сроки рассмотрения закона о сенаторстве экс-президента

Закон о праве экс-президента стать сенатором может быть рассмотрен до конца года, но цели "все бегом вносить" нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 13:39
3
Общество

В Пензенской области режим повышенной готовности продлили до августа

Сегодня вечером стало известно о продлении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом до 31 июля включительно.
Stolica58.ru 11:22
5
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
247
Кино

Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Коммерсантъ 12:47
2
Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвы 11:28
102
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева решила рассказать своим подписчикам о том, как именно ей удалось похудеть на 10 килограмм.
Live24 09:03
12
Авто

Renault подтвердила появление нового кроссовера Duster в России

Ранее «Автоновости дня» сообщали о том, что кроссовер Renault Duster второго поколения, представленный в Бразилии в марте этого года, из-за коронавируса появится в России позже, чем планировалось, а старт его производства на московском заводе «Рено-Россия» отложен на неопределенный срок.
Автоновости дня вчера в 08:09
49
Религия

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
391
Футбол

Матч за Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ Арене»

Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа в Москве на «ВЭБ Арене» — домашнем стадионе столичного клуба ЦСКА.
RT на русском 06:58
11
Политика

Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным

РИА Новости 13:13
21
Общество

В Святой Софии проводится первый с 1934 года намаз

В Турции в Святой Софии проводится первый с 1934 года пятничный намаз (мусульманская молитва).
Коммерсантъ 07:56
483
Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
114
Политика

Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора

Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
4,4K
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
442
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной снимает Регину Литвинову и обнаженных моделей

Выяснилось, что теперь 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков снимает известную актрису Регину Литвинову и обнаженных моделей.
Территория новостей 10:59
7
Единоборства

Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное