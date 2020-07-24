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Российская газета
Российская газета

ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам

В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС. Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам.В источнике
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Газета.Ru

ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам

Газета.Ruвчера в 14:25
Вести.Ru

Третейская группа ВТО поставила точку в споре России с ЕС по «энергокорректировкам»

Вести.Ruвчера в 12:15
ТАСС

Эксперт: решение ВТО по «энергокорректировкам» устранит дискриминацию экспортеров из РФ

ТАССвчера в 11:54
RT на русском

В ВТО поддержали Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

RT на русскомвчера в 10:49
Минэкономразвития России

Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»

Минэкономразвития Россиивчера в 10:45
РИА Новости

ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

РИА Новостивчера в 10:28
Интерфакс

В РФ потребовали отмены пошлины на импорт аммиачной селитры

Интерфаксвчера в 12:12

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Газета.Ruвчера в 09:24
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В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса

Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новостивчера в 13:01
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Azur Air возобновит рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан с 10 августа

«Авиакомпания Azur Air готова к возобновлению международных полетов, в том числе в Турцию, и в соответствии с решением правительства РФ восстановить с 10 августа рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан», - сказала собеседница агентства.
Агентство Москвавчера в 09:01
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Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Tiguan X

Немецкий автопроизводитель Volkswagen запатентовал в Китае новый купе-кроссовер Tiguan X. У автомобиля покатая линия крыши, оригинальное оформление задней части и узкие фары, как у обновленного Tiguan, но с более простой оптикой.
Реальное время22 июля в 18:27
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