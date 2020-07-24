Общество
Газета.RuВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
Группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
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Третейская группа ВТО поставила точку в споре России с ЕС по «энергокорректировкам»
Вести.Ruвчера в 12:15
Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»
Минэкономразвития Россиивчера в 10:45
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В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.
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Газета.Ru вчера в 09:24
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Криминалисты, сотрудники МЧС, полиции, добровольцы и жители села Строгановка близ Симферополя – всего около 2 тысяч человек ищут пропавшего в пятницу трехлетнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
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Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
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Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО
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РИА Новости вчера в 21:38