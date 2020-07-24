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Российская газета
Российская газета

ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам

В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС. Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам.В источнике
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Газета.Ru

ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам

Газета.Ruвчера в 14:25
РИА Новости

ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

РИА Новостивчера в 10:28
Интерфакс

В РФ потребовали отмены пошлины на импорт аммиачной селитры

Интерфаксвчера в 12:12
RT на русском

В ВТО поддержали Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

RT на русскомвчера в 10:49
Минэкономразвития России

Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»

Минэкономразвития Россиивчера в 10:45
Вести.Ru

Третейская группа ВТО поставила точку в споре России с ЕС по «энергокорректировкам»

Вести.Ruвчера в 12:15
ТАСС

Эксперт: решение ВТО по «энергокорректировкам» устранит дискриминацию экспортеров из РФ

ТАССвчера в 11:54

Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

Президент России Владимир Путин действительно поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов РФ для их защиты от падения сырьевых цен, но никаких точных сроков для принятия решения нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости23 июля в 05:48
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Сын Владимира Высоцкого опроверг слухи об уходе отца из семьи

Сын Владимира Высоцкого поделился воспоминаниями об отце и рассказал об отношении к Марине Влади в эфире телеканала «Россия 1». Никита Высоцкий учился в театральном институте, сейчас возглавляет Государственный музей Владимира Высоцкого.
RuNews24.ru04:49
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Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как партия ценит их поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, подвергшегося уголовному преследованию.
РБК05:25
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Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что завидует протестующим, выходящим на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, так как у них есть свободное время.
РБК06:29
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К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов

Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС01:57
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета04:46
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В Ростовской области из роддома похищен новорождённый

«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорождённый ребёнок мужского пола», — сообщили в Следственном комитете.
RT на русском07:05
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В Москве возбуждено уголовное дело после потасовок с участием уроженцев Армении и Азербайджана

В последнее время в Москве произошло несколько конфликтов между армянами и азербайджанцами, в том числе стычки на крупном продовольственном рынке «Фуд-сити», массовые драки в районах Марьино и Люблино, погромы в национальных кафе.
Эхо Москвы05:01