ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
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В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС. Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам.В источнике
Подробнее о событии
Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»
Минэкономразвития Россиивчера в 10:45
Третейская группа ВТО поставила точку в споре России с ЕС по «энергокорректировкам»
Вести.Ruвчера в 12:15