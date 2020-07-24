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Российская газета
Российская газета

ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам

"Третейская группа удовлетворила ключевые претензии России", - отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Теперь, согласно рекомендации ВТО, антидемпинговые меры, в которых использовались энергокорректировки, должны быть отменены или скорректированы.В источнике
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Газета.Ru

ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам

Газета.Ruвчера в 14:25
Вести.Ru

Третейская группа ВТО поставила точку в споре России с ЕС по «энергокорректировкам»

Вести.Ruвчера в 12:15
Минэкономразвития России

Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»

Минэкономразвития Россиивчера в 10:45
RT на русском

В ВТО поддержали Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

RT на русскомвчера в 10:49
Интерфакс

В РФ потребовали отмены пошлины на импорт аммиачной селитры

Интерфаксвчера в 12:12
РИА Новости

ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

РИА Новостивчера в 10:28
ТАСС

Эксперт: решение ВТО по «энергокорректировкам» устранит дискриминацию экспортеров из РФ

ТАССвчера в 11:54
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Lenta.ruвчера в 11:51
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Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Российские фильмы «Конференция» и «Китобой» вошли в программу Венецианского кинофестиваля Giornate degli Autori (Дни Венеции — независимая секция кинофестиваля, проводимая параллельно и совместно с ним), сообщает пресс-служба Роскино.
Коммерсантъвчера в 12:47
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ВМФ России отметит 324-ю годовщину

Российский Военно-морской флот отметит 26 июля 324-ю годовщину со дня своего основания, моряки ждут в этом году пополнения корабельного состава на 37 единиц и уже заложили шесть новейших кораблей дальней морской зоны.
РИА Новостивчера в 08:14
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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru23 июля в 16:13
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